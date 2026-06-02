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Seleção brasileira viajará para a Copa de 2026 em Boeing 767 da Aeronexus com adesivagem da Azul

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Seleção brasileira viajará para a Copa de 2026 em Boeing 767 da Aeronexus com adesivagem da Azul
Seleção BrasileiraCopa Do Mundo 2026Boeing 767
📆6/2/2026 12:07 AM
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A delegação brasileira embarca nesta segunda-feira em um Boeing 767-300ER fretado da empresa sul-africana Aeronexus, mas com identidade visual da Azul, parceira da CBF. A aeronave, que já transportou Rolling Stones e Flamengo, atende a uma necessidade específica da confederação por mais de 90 assentos e será usada apenas no voo para os EUA.

A delegação da seleção brasileira de futebol, sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, inicia sua jornada rumo à Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 1º de dezembro.

O voo de partida do Brasil será realizado em uma aeronave Boeing 767-300ER, de matrícula ZS-NEX, pertencente à companhia sul-africana Aeronexus, mas que ostentará a identidade visual da Azul Linhas Aéreas, parceira da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta operação. Esta é uma solução incomum para a seleção, pois historicamente as viagens para Copas do Mundo eram feitas em aeronaves de companhias aéreas oficiais sem adesivagem de patrocinadores, como ocorreu em 2022 com a Qatar Airways e em 2018 com um Airbus A340 alugado, ambos sem qualquer referência à Gol, patrocinadora da época.

A escolha por esse modelo específico de avião se deve à solicitação da CBF por uma aeronave executiva com capacidade para mais de 90 assentos, uma configuração que não está disponível na frota nacional atual. Diante disso, a própria confederação realizou o fretamento direto com a Aeronexus, que também fornecerá a tripulação internacional, enquanto a Azul ficará responsável apenas pela customização e aplicação da adesivagem no exterior do avião, uma divisão de tarefas que reflete a complexidade logística do traslado.

Após aproximadamente dez horas de voo, a delegação brasileira chegará ao Aeroporto de Newark, nos Estados Unidos, na manhã da terça-feira, 2 de dezembro. O grupo então se dirigirá ao Centro de Treinamento do New York Red Bulls, localizado em Morristown, Nova Jersey, onde estabelecerá sua base de preparação para o torneio.

É importante notar que o Boeing 767-300ER fretado será utilizado apenas para este traslado intercontinental; durante a fase de disputa da Copa do Mundo, todos os deslocamentos entre as cidades-sede serão cobertos por companhias aéreas comerciais norte-americanas, em conformidade com a organização do evento. O modelo Boeing 767-300ER é uma aeronave de fuselagem larga, projetada para rotas de longo curso e com capacidade para transportar mais de 200 passageiros em sua configuração padrão.

Entretanto, a unidade destinada à seleção brasileira foi preparada em uma montagem especial para operações charter, oferecendo maior espaço interno e conforto, típico de voos fretados para grupos, como equipes esportivas e turnês musicais. A Aeronexus, a empresa operadora, é reconhecida internacionalmente por fornecer esse tipo de serviço customizado, tendo em seu portfólio clientes como a banda Rolling Stones e clubes como o Flamengo, além de delegações governamentais.

A foto divulgada mostra o avião com a fuselagem predominantemente azul e branca, cores da Azul, e com a logomarca da empresa aplicada, enquanto internamente a configuração prioriza o espaço e o conforto para os jogadores, comissão técnica e staff. A presença da adesivagem de uma companhia aérea brasileira em uma aeronave estrangeira, no entanto, levanta uma questão de propaganda e logística que difere das práticas anteriores, onde não havia identificação comercial durante o voo.

Este episódio ilustra como os acordos de patrocínio e as exigências logísticas modernas podem moldar até mesmo os detalhes mais simbólicos de uma competição global como a Copa do Mundo, mesclando interesses comerciais, necessidades técnicas e tradições da confederação

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Seleção Brasileira Copa Do Mundo 2026 Boeing 767 Aeronexus Azul Linhas Aéreas

 

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