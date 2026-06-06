Seleção Brasileira torna-se a com mais seguidores no Instagram após estratégia de rebranding da CBF

A CBF se tornou a primeira seleção a ultrapassar 22,5 milhões de seguidores no Instagram após mudar o nome do perfil para @brasil, adotando uma tática de internacionalização que busca facilitar o reconhecimento global. Especialistas avaliam que a simples mudança de nome, embora importante, deve ser sustentada por campanhas e conteúdo adaptado a diferentes públicos.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alcançou um marco histórico nas redes sociais , tornando-se a seleção com mais seguidores no Instagram . O perfil, que antes era identificado como @cbf_futebol, foi renomeado para @brasil em meados de 2025, estratégia que impulsionou significativamente o número de seguidores.

Atualmente, a conta possui 22,5 milhões de seguidores, ultrapassando outras grandes seleções como a França (16,9 milhões) e a Argentina (14,6 milhões). No ano da mudança, a CBF tinha 18 milhões de seguidores; em 2025, a Seleção Brasileira ganhou cerca de três milhões, com mais de um milhão apenas em maio. A decisão de adotar o nome do país foi tomada para facilitar o reconhecimento internacional,eliminando barreiras idiomáticas e de familiaridade com siglas.

Especialistas em marketing esportivo avaliam que a simples alteração do nome não seria suficiente para sustentar o crescimento, mas representa um passo crucial dentro de uma estratégia mais ampla de internacionalização da marca. Essa estratégia inclui campanhas consistentes, produção de conteúdo em múltiplos idiomas, parcerias regionais e narrativas que conectem emocionalmente novos públicos. A internacionalização digital exige frequência, coerência e investimento em cultura local. Outras federações, como a Inglaterra (@england, 12,4 milhões), já adotaram abordagens semelhantes.

A França (@equipedefrance) e a Alemanha (@dfb_team) também mantêm contas simples, mas esta última tem menos seguidores (7,2 milhões) devido à confusão com o nome. A Itália (@azzurri, 6,4 milhões) e a Espanha (@sefutbol, 7,4 milhões) usam apelidos ou termos que podem ser menos intuitivos para um público global. A Argentina, atual campeã mundial, mantém o nome @afaseleccion, similar ao antigo perfil brasileiro, e tem 14,6 milhões de seguidores.

Profissionais do setor ressaltam que a Seleção Brasileira, dona da camisa amarela icônica, sempre foi um símbolo global mas não era tratada como produto global. A mudança da CBF ajudou a reposicionar a marca, mas não basta: é necessário um ecossistema completo de conteúdo, linguagem e relacionamento. Apesar do otimismo, há ressalvas sobre a sustentabilidade a longo prazo, considerando a desconfiança do torcedor após gestões anteriores consideradas temerárias.

O crescimento em redes sociais é fundamental, mas deve vir acompanhado de ações criativas e conteúdo que atraia diferentes audiências. A iniciativa da CBF replica estratégias já bem-sucedidas em outros países e sinaliza uma reaproximação com o torcedor e um resgate do orgulho de torcer para o Brasil. O sucesso depende da execução consistente de um plano de médio e longo prazo





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