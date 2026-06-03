Seleção Brasileira terá manual de conduta na Copa do Mundo 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está preparando um manual de conduta para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. O objetivo é garantir que os jogadores sigam as regras e respeitem os colegas de equipe e os funcionários do hotel.

A Confederação Brasileira de Futebol ( CBF ) está preparando um manual de conduta para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. O objetivo é garantir que os jogadores sigam as regras e respeitem os colegas de equipe e os funcionários do hotel.

A CBF também definirá quem terá acesso ao hotel e quem não terá. A Seleção Brasileira estará hospedada em um hotel em Nova Jersey e os jogadores terão folgas de um dia após os jogos.

No entanto, a CBF é quem irá decidir quem pode entrar na concentração e quem não pode. Além disso, a CBF também está trabalhando em um plano para evitar que os jogadores sejam afetados por lesões durante a competição. A Seleção Brasileira está em busca de um hexa na Copa do Mundo 2026 e a CBF está fazendo tudo o que pode para garantir que isso aconteça.

A CBF também está trabalhando em um plano para evitar que os jogadores sejam afetados por lesões durante a competição. A Seleção Brasileira está em busca de um hexa na Copa do Mundo 2026 e a CBF está fazendo tudo o que pode para garantir que isso aconteça





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