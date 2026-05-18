Seleção Brasileira: Tendência clara de jogadores atuar no exterior

Apesar de algumas exceções, a Seleção Brasileira tem sido cada vez mais composta por jogadores que atuam no exterior, reforçando a tendência de exportação de talentos para as principais ligas europeias.

Seleção Brasileira Neymar (Santos) Os números das últimas convocações da Seleção Brasileira para Copas do Mundo mostram uma tendência clara ao longo do século XXI: a maior parte dos jogadores chamados atua no exterior.

Em 2002, por exemplo, o Brasil campeão mundial tinha uma base quase totalmente formada por atletas de clubes estrangeiros, com apenas 12 jogadores atuando no país. Em 2006 e 2010, esse cenário se manteve praticamente inalterado. Foram apenas três jogadores que atuavam no futebol brasileiro em cada uma dessas convocações, reforçando a forte exportação de talentos para as principais ligas europeias. Já em 2014, o número subiu para quatro, impulsionado por nomes que ainda permaneciam em clubes nacionais naquele ciclo.

A queda volta a aparecer em 2018, quando apenas três atletas que jogavam no Brasil foram convocados para a Copa do Mundo. Em 2022, o cenário se manteve estável, novamente com três representantes do futebol brasileiro, o que reforça a consolidação de um padrão nas últimas edições do torneio: seleções cada vez mais"europeizadas" em sua composição





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