Seleção Brasileira tem retorno de dupla de zaga titular em treino comandado por Ancelotti antes de amistoso contra o Egito

Em treino realizado nesta quarta-feira, a Seleção Brasileira viu o retorno de Marquinhos e Gabriel Magalhães à defesa titular, além de indicações no meio e no ataque para o último amistoso antes da Copa do Mundo.

A preparação da Seleção Brasileira para o amistoso contra o Egito, agendado para o próximo sábado, 6 de junho, em Cleveland, foi detalhada em um treinamento comandado pelo técnico Carlo Ancelotti .

O treino, realizado nesta quarta-feira, trouxe indicações importantes sobre a escalação titular para o último teste antes da Copa do Mundo. A principal novidade foi o retorno da dupla de zaga considerada titular, Marquinhos e Gabriel Magalhães, que trabalharam entre os jogadores da equipe base. Ambos não haviam participado das atividades anteriores na Granja Comary, em Teresópolis, por estarem envolvidos na final da Champions League, entre Paris Saint-Germain e Arsenal, em Budapeste.

A presença dos dois zagueiros reforça a tendência de que Ancelotti aposte na experiência e no entrosamento deles para a defesa no Mundial. No meio de campo, Casemiro e Bruno Guimarães mantiveram suas posições como pilares centrais na estrutura montada pelo treinador, demonstrando a confiança depositada neles desde o início da gestão de Ancelotti, em maio do ano passado.

No setor ofensivo, Lucas Paquetá esteve na formação inicial ao lado de Igor Thiago e Vini Jr., formando um trio que parece ter ganhado vantagem na disputa por uma vaga no ataque titular contra o Egito. Apesar disso, a definição do ataque permanece aberta, com Raphinha e Rayan também sendo observados com atenção pela comissão técnica, indicando que Ancelotti ainda avalia alternativas para o setor.

Entre os goleiros, não houve uma sinalização clara de titularidade; os três convocados participaram da atividade e se alternaram ao longo do treino, permitindo que a comissão avalie diferentes cenários. Após a primeira parte, o grupo inicial de titulares deu lugar aos demais convocados, que repetiram os mesmos exercícios em uma sessão acompanhada de perto por Carlo Ancelotti e seu auxiliar, David Ancelotti.

Na fase final, os jogadores foram divididos em três equipes, identificadas por coletes laranja, amarelo e sem coletes, para exercícios táticos focados em posicionamento, movimentação e organização coletiva. O amistoso contra o Egito serve como último teste antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo, marcada para 13 de junho contra Marrocos, em Nova Jersey. O Brasil está no Grupo C e ainda enfrentará Haiti e Escócia na primeira fase.

O treinamento destacou o retorno da dupla titular da zaga e mostrou que Ancelotti continua ajustando o meio e o ataque em busca da formação ideal para iniciar a campanha em busca do hexacampeonato. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável





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