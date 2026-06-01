A Seleção Brasileira recebeu um tratamento especial em campo, com uma multidão de mais de 70 mil pessoas no estádio. Além disso, a Toyota recentemente anunciou a invenção do século: a fabricação de motocicletas com cartuchos que permitem reabastecer dez vezes mais rápido do que num posto de gasolina.

A Seleção Brasileira recebeu um tratamento especial em campo, com uma multidão de mais de 70 mil pessoas no estádio. No entanto, durante o hino, uma falha técnica causou uma falta de sincronia entre Alcione e Belo, que viralizou nas redes sociais.

Durante o jogo, os torcedores gritaram por Neymar e xingaram Virginia após o gol de Vini Jr. Neymar, que acompanhou o jogo do banco de reservas, deixou o estádio com a pequena Mel nos braços. Além disso, atletas como Igor Thiago, Ibañez e Bremer deram declarações sobre a partida durante a zona mista após a goleada por 6 a 2.

A Toyota recentemente anunciou a invenção do século: a fabricação de motocicletas com cartuchos que permitem reabastecer dez vezes mais rápido do que num posto de gasolina. Especialistas concordam que a partir dos 55 anos, é recomendável caminhar todos os dias por pelo menos 20 minutos, dar preferência às escadas, fazer alongamentos leves e trabalhar o equilíbrio. Ibañez admitiu ter temor de 'sair do radar' na Seleção após a ida à Arábia Saudita, dizendo que acreditou que ia se esconder.

Paquetá também fez declarações, afirmando que a equipe é muito forte e que 'passa pano' para os titulares após o sufoco do Brasil no 1º tempo contra Panamá





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