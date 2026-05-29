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Seleção Brasileira realiza treino em preparação para a Copa do Mundo

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Seleção Brasileira realiza treino em preparação para a Copa do Mundo
Seleção BrasileiraCopa Do MundoTreino
📆5/29/2026 3:59 PM
📰Lance!
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A Seleção Brasileira realizou, na tarde desta sexta-feira (29), mais um treino visando à preparação para a Copa do Mundo. Sob chuva fraca na Granja Comary, na Região Serrana do Rio de Janeiro, o técnico comandou atividades em campo reduzido e também trabalhos específicos de ataque contra defesa.

A Seleção Brasileira realizou, na tarde desta sexta-feira (29), mais um treino visando à preparação para a Copa do Mundo. Sob chuva fraca na Granja Comary , na Região Serrana do Rio de Janeiro, o técnico comandou atividades em campo reduzido e também trabalhos específicos de ataque contra defesa.

Durante parte da atividade, o treinador italiano separou os jogadores considerados titulares. Em um dos exercícios, a comissão técnica trabalhou jogadas ofensivas pelos lados do campo em um treino de ataque contra defesa. Na dinâmica, duas bolas eram acionadas simultaneamente: uma pela direita, para orientar os jogadores com posicionamentos, especialmente do sistema defensivo e da linha de cobertura. Um dos jogadores com quem o treinador mais conversou foi Alisson.

O técnico também conversou com Wesley, Léo Pereira, Bremer e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha; Vini Jr, Luiz Henrique e Raphinha. O presidente da CBF, que acompanhou parte das atividades na Granja Comary, também esteve presente. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A Seleção Brasileira está se preparando para a Copa do Mundo e está realizando treinos intensos para garantir a vitória. O treinador italiano está trabalhando arduamente para preparar os jogadores para o grande evento. A Seleção Brasileira está cheia de talentos e está se preparando para uma grande temporada. O treinador italiano está trabalhando em conjunto com a comissão técnica para garantir a vitória da Seleção Brasileira.

A Seleção Brasileira está se preparando para a Copa do Mundo e está realizando treinos intensos para garantir a vitória. O treinador italiano está trabalhando arduamente para preparar os jogadores para o grande evento. A Seleção Brasileira está cheia de talentos e está se preparando para uma grande temporada. O treinador italiano está trabalhando em conjunto com a comissão técnica para garantir a vitória da Seleção Brasileira

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