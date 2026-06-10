Seleção Brasileira: Raphinha transforma coletiva em momento descontraído

O atacante Raphinha, homem de confiança do técnico Carlo Ancelotti, transformou a entrevista coletiva da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo em um dos momentos mais descontraídos da preparação. Entre risadas, caras e bocas, acenos de cabeça e respostas carregadas de bom humor, o atacante mostrou leveza e arrancou gargalhadas dos jornalistas, transmitindo confiança e união no grupo.

Entre risadas, caras e bocas, acenos de cabeça e respostas carregadas de bom humor , Raphinha transformou a entrevista coletiva desta quarta-feira (10) em um dos momentos mais descontraídos da preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

Homem de confiança do técnico Carlo Ancelotti, o atacante mostrou leveza, arrancou gargalhadas dos jornalistas e deixou claro que, além da concentração para a estreia contra o Marrocos, o ambiente dentro do grupo é de confiança e união. A coletiva, realizada no hotel onde a delegação brasileira está hospedada em Nova Jersey, teve um Raphinha sorridente do início ao fim.

Em diversos momentos, o atacante respondeu às perguntas com expressões divertidas, levantando as sobrancelhas, balançando a cabeça em tom de brincadeira e arrancando risos até mesmo dos assessores que acompanhavam a entrevista. Um dos assuntos que mais divertiu o jogador foi a comemoração de aniversário de Carlo Ancelotti. Raphinha relembrou o tradicional corredor feito pelos atletas para homenagear o treinador italiano, que completou mais um ano de vida nesta quarta-feira.

Ao narrar a cena, o atacante abriu um largo sorriso e voltou a rir ao lembrar das brincadeiras feitas pelos companheiros durante a celebração. O bom humor continuou quando o assunto passou a ser a rotina da Seleção. Sem perder a oportunidade de provocar os colegas mais experientes, Raphinha afirmou, entre gargalhadas, que os veteranos precisam passar mais tempo na fisioterapia para lidar com as dores nas costas.

A observação foi acompanhada de olhares cúmplices e risadas, reforçando o clima leve que tem marcado os dias de concentração. Em outro momento, o atacante quase entregou detalhes sobre a formação da equipe para a estreia, mas freou a própria resposta de maneira divertida. Com um sorriso no rosto e gesticulando como quem acabara de escapar de uma armadilha, brincou que não poderia falar sobre a escalação porque certamente levaria uma bronca da comissão técnica.

Mesmo em meio ao tom descontraído, Raphinha também transmitiu confiança quando falou sobre o elenco. O atacante elogiou os companheiros, destacou a qualidade do grupo montado por Ancelotti e reforçou que a equipe chega preparada para a disputa da Copa do Mundo. Segundo ele, o ambiente positivo fora de campo tem sido acompanhado por uma grande dedicação nos treinamentos. O ponto alto da entrevista ficou para os minutos finais.

Questionado sobre as disputas de lazer durante a concentração, Raphinha revelou que os jogadores estão promovendo um campeonato de pingue-pongue. No fim da entrevista, ao ser questionado quem lidera a disputa, ele respondeu com um sorriso quase provocativo e batendo no peito: 'Sou eu.

' A declaração gerou mais risadas no auditório. Alguns jornalistas tentaram descobrir quem seriam seus principais adversários, enquanto o atacante manteve o tom de brincadeira e demonstrou a mesma confiança exibida dentro de campo. Em resumo, entre piadas, sorrisos e respostas rápidas, Raphinha acabou transmitindo uma mensagem importante. A poucos dias da estreia contra o Marrocos, marcada para sábado, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey, a Seleção Brasileira parece viver um ambiente leve e saudável.

E ninguém simbolizou melhor esse clima nesta quarta-feira do que o camisa 11 que, além de ser um dos pilares de Ancelotti, assumiu por alguns minutos o papel de principal animador da concentração brasileira





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