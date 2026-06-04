Seleção Brasileira Prioriza Privacidade em Nova Jersey

No segundo dia da seleção brasileira em Nova Jersey, o contato com o público foi limitado. A CBF está garantindo a privacidade e um ambiente sem distração para a equipe. A passagem da seleção por Nova Jersey tende a seguir o caminho oposto ao da convocação de Carlo Ancelotti, que teve forte apelo midiático. A CBF reservou um hotel e um centro de treinamento exclusivos para a seleção, com forte esquema policial impedindo a aproximação de torcedores. Brasileiros da região se reúnem na esperança de ver a seleção, mas a falta de contato com o público impede que os jogadores recebam o calor humano. O capitão Marquinhos comentou que a energia em campo é o que conecta realmente com o torcedor.

No segundo dia da seleção brasileira em Nova Jersey , o foco esteve no contato com o público . A atividade de ontem contou com convidados escolhidos pela administração local, como integrantes de projetos sociais e crianças de uma escolinha.

Algumas dezenas de pessoas que acompanharam a atividade ganharam autógrafos e fotos com os jogadores no fim e também deixaram sua dose de carinho e apoio. No entanto, essa foi uma exceção em relação aos próximos dias. A passagem da seleção por Nova Jersey tenderá a seguir o caminho oposto, com o foco da CBF em garantir a privacidade e um ambiente sem qualquer tipo de distração.

Uma blindagem que chamou a atenção nos primeiros dias, com exceção dos poucos escolhidos para acompanhar a atividade desta quarta, jogadores e torcedores só terão contato nos estádios. A CBF reservou o hotel The Ridge, em Basking Ridge, exclusivamente para si, impedindo qualquer aproximação de torcedores. No centro de treinamento do New York Red Bulls, em Morristown, um forte esquema policial impede que carros e pedestres sequer subam a ladeira que dá acesso à entrada principal do CT.

Nem mesmo de longe eles podem ver a seleção. Na beira da estrada principal, brasileiros da região se reúnem na esperança de acenar para o ônibus. Teresa Assunção, que vive em Springfield, a 25 minutos de Morristown, contou que eles foram até o hotel, mas não deixaram chegar perto. Eles então foram para o CT, mas os jogadores entraram por outro acesso.

A CBF afirma não ter envolvimento no excesso de rigor no isolamento do hotel e do CT, já que a responsabilidade é da polícia local. A região escolhida pela CBF é de alto poder aquisitivo, com pouca agitação e sem comércio nas ruas.

A falta de contato com o público impede que os jogadores recebam o calor humano, mas o capitão Marquinhos comentou que eles estão bem amparados e que a energia em campo é o que conecta realmente com o torcedor





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