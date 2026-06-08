Seleção Brasileira: Neymar faz novo exame, Éderson chega e Wesley é baixa na Copa do Mundo

Semana decisiva para o Brasil na Copa: Neymar realiza ressonância, Éderson se junta ao grupo após lesão de Wesley. Expectativa para estreia contra a Sérvia.

A Seleção Brasileira inicia a semana de estreia na Copa do Mundo com expectativas e desafios. O atacante Neymar , do Santos, ainda é dúvida para a primeira partida contra a Sérvia, após sofrer uma lesão na panturrilha direita durante um jogo do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, em 17 de maio.

Inicialmente diagnosticado como edema, exames posteriores na apresentação à Seleção, em 27 de maio, revelaram uma lesão de grau 2, o que adiou sua participação nos treinos com bola. Nesta segunda-feira, Neymar realizará uma nova ressonância magnética para avaliar a evolução da lesão. Se o resultado for positivo, ele poderá se juntar às atividades táticas no CT do Brasil em Nova Jersey, sob o comando de Carlo Ancelotti, que comanda o treino às 17h locais (18h de Brasília).

A expectativa é grande, mas a comissão técnica mantém cautela, priorizando a recuperação completa do craque para evitar riscos de uma nova lesão durante o torneio. Enquanto Neymar é dúvida, o volante Éderson, da Atalanta, já está confirmado para integrar o grupo.

Convocado na manhã de domingo após exames médicos confirmarem que Wesley, do Flamengo, sofreu uma lesão que o deixará fora de combate por pelo menos quarenta dias, Éderson desembarcou no hotel da Seleção em Basking Ridge, Nova Jersey, e deverá treinar com os companheiros a partir de segunda-feira. A lesão de Wesley ocorreu na vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Egito, em amistoso preparatório.

O dia de folga dado aos jogadores foi aproveitado para despedidas emocionadas, mas o foco agora está na adaptação de Éderson ao esquema tático, já que ele assume a função de primeiro volante, responsável pela proteção à defesa e pela saída de bola. A torcida brasileira aguarda ansiosamente a definição da escalação titular para a estreia, que promete ser um dos jogos mais importantes da fase de grupos.

A preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo tem sido marcada por altos e baixos, mas o elenco demonstra união e determinação. Além das questões médicas, a comissão técnica trabalha intensamente nos aspectos táticos e físicos. O treino desta segunda-feira será crucial para testar variações de time, considerando a possível ausência de Neymar.

Enquanto isso, a CBF reforça a importância do apoio da torcida e lembra que todas as atividades relacionadas a apostas esportivas são restritas a maiores de 18 anos, incentivando o jogo responsável. A expectativa é que, até a estreia, o técnico Carlo Ancelotti tenha todas as peças definidas para buscar o hexacampeonato. A nação brasileira permanece na esperança de ver Neymar recuperado e Éderson estreando com a camisa canarinho, em um torneio que promete emoções fortes e reviravoltas





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Do Mundo Seleção Brasileira Neymar Éderson Lesão

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wesley cortado da Copa do Mundo; Éderson é convocadoWesley sofreu lesão muscular em amistoso contra o Egito e está fora do Mundial. Éderson, do Atalanta, foi chamado para substituí-lo. Brasil estreia no dia 13 contra o Marrocos.

Read more »

Quem é Éderson, volante convocado para a Copa após corte de WesleyMeio-campista da Atalanta ganha nova oportunidade na Seleção Brasileira e reforçará o elenco nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de 2026

Read more »

Ancelotti chama Éderson para substituir Wesley cortado da Copa do MundoCom a lesão de Wesley, técnico Carlo Ancelotti convoca meia Éderson para reforçar meio de campo da seleção brasileira, corrigindo desequilíbrio tático observado em amistosos.

Read more »

Ancelotti corta Wesley e convoca Éderson para a Copa do MundoA Seleção Brasileira descartou o lateral-direito Wesley e, para reforçar o meio‑campo, o técnico Carlo Ancelotti chamou o volante Éderson, da Atalanta. Com a saída de Wesley, a posição será coberta por Roger Ibañez, que atuou como lateral no amistoso contra a Croácia, e por Danilo, do Flamengo. A mudança visa fortalecer o setor de volantes, que conta com Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo Santos, Fabinho e Lucas Paquetá.

Read more »