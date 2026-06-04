Seleção Brasileira não acompanhará Alcione no amistoso contra o Egito

A Seleção Brasileira não irá acompanhar o jogador Alcione no amistoso contra o Egito, que ocorrerá neste sábado, 6, em Cleveland, nos Estados Unidos.
A Seleção Brasileira não irá acompanhar o jogador Alcione no amistoso contra o Egito , que ocorrerá neste sábado, 6, em Cleveland, nos Estados Unidos. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o jogador permanecerá em Nova Jersey, onde realiza tratamento de fisioterapia e intensificará a programação de recuperação física.
A equipe viajará na sexta-feira, 5, para Cleveland, onde ocorrerá a última partida antes do início da Copa. O Brasil enfrentará o Egito no Huntington Bank Field, na cidade de Cleveland, às 19h, no horário de Brasília. A delegação brasileira já está concentrada no hotel The Ridge, em Basking Ridge, em Nova Jersey, que fica próximo ao Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown, que pertence ao New York Red Bulls.
Sob o comando de Carlo Ancelotti, a equipe realizará a primeira atividade às 11h (de Brasília) desta quinta-feira, 4, em solo norte-americano. O segundo trabalho está marcado para as 18h, em mais uma etapa dos ajustes antes da estreia no torneio. Alcione se pronunciou sobre a falha em execução do Hino Nacional no Maracanã, afirmando que 'estão acabando comigo'. Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site.
Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. A Seleção Brasileira está preparada para a Copa 2026 e a equipe já está concentrada no hotel The Ridge, em Basking Ridge, em Nova Jersey. O treinador Carlo Ancelotti projeta o protagonismo de Vini Jr na Copa e manda recado sobre vaidade na Seleção: 'Tem que controlar o ego'.
A equipe realizará a primeira atividade às 11h (de Brasília) desta quinta-feira, 4, em solo norte-americano e o segundo trabalho está marcado para as 18h, em mais uma etapa dos ajustes antes da estreia no torneio
Seleção Brasileira Alcione Egito Copa 2026 Carlo Ancelotti Vini Jr
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