Carlo Ancelotti elogia postura da Seleção em empate com Marrocos. Yasin Ayari, sueco de origem tunisiana, não comemora gol contra Tunísia. Decisão judicial na Itália, tragédia em salto em SP e início marcante da Copa 2026.

Ancelotti expressou sua satisfação com a atitude da Seleção Brasileira após o empate com Marrocos , destacando que o time jogou com alegria e orgulho de representar o Brasil.

Em outro contexto, o meio-campista sueco Yasin Ayari, autor do primeiro gol da Suécia na Copa, marcou contra a Tunísia, mas não comemorou por respeito às suas origens familiares tunisianas. Ayari, de 22 anos, nasceu na Suécia e escolheu representar o país de nascimento. Seu caso ilustra a complexidade das identidades nacionais no futebol internacional, onde atletas frequentemente equilibram laços de nascimento e ascendência.

A decisão judicial italiana sobre a absolvição de Zambelli menciona que Moraes foi considerado vítima e juiz no caso. Além disso, uma mulher morreu após ser jogada de uma altura de mais de 40 metros em um salto no interior de São Paulo.

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 já começa com incidentes marcantes, como um infarto de um torcedor, um gol de um atacante que sofreu fratura no crânio e a atuação de um árbitro brasileiro envolvido em um 'red card'





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