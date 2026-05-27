Seleção Brasileira inicia preparação para amistoso contra o Panamá e Copa do Mundo

A Seleção Brasileira começou suas atividades na Granja Comary com avaliações médicas e físicas. Enquanto parte do elenco já está reunida, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli só se unirão após a final da Champions League. Torcedores marcaram presença para receber os jogadores, com destaque para Neymar.
Os jogadores da Seleção Brasileira que estão em Teresópolis começaram a passar por avaliações físicas e médicas no Núcleo de Saúde e Performance. Essa etapa seguirá ao longo da tarde desta quarta-feira (27) e na manhã de quinta.
Ainda nesta quarta, os jogadores também farão uma atividade em campo no fim da tarde, totalmente fechada à imprensa. Até sábado, serão realizados mais três treinos no CT da Seleção, todos em preparação para o amistoso com o Panamá, domingo (31), às 18h30, no Maracanã. O grupo que irá à Copa do Mundo já está quase todo completo.
As únicas ausências são os zagueiros Marquinhos, do PSG, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, além do atacante Gabriel Martinelli, também do time inglês. Eles disputam a final da Uefa Champions League no próximo sábado (30), em Budapeste, e se apresentam à Seleção apenas na semana que vem, já nos Estados Unidos. A chegada dos jogadores à Granja Comary movimentou algumas dezenas de torcedores do lado de fora do CT da Seleção, principalmente por causa de Neymar.
O atacante foi o último dos jogadores a se apresentar à concentração comandada por Carlo Ancelotti antes do início da preparação da equipe nacional. A movimentação da aeronave no espaço aéreo do Rio de Janeiro virou praticamente uma narração coletiva improvisada nos arredores da Granja Comary
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