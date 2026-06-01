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Seleção Brasileira goleia Panamá por 6 a 2 no Maracanã em amistoso preparatório

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Seleção Brasileira goleia Panamá por 6 a 2 no Maracanã em amistoso preparatório
Seleção BrasileiraAmistosoPanamá
📆6/1/2026 12:13 AM
📰exame
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Com seis goleadores diferentes, Brasil mantém bom momento na preparação para a Copa do Mundo de 2026.

A seleção brasileira venceu o Panamá por 6 a 2 neste domingo, no Maracanã, no último amistoso em solo nacional antes da Copa do Mundo de 2026.

A partida começou em ritmo acelerado, com Vinícius Júnior abrindo o placar aos 59 segundos após recuperação de bola no campo de ataque e finalização precisa. Casemiro ampliou a vantagem ainda no primeiro tempo, com um chute de fora da área que não deu chances ao goleiro panamenho. O Panamá reagiu e conseguiu descontar com Murillo, aproveitando uma falha na marcação brasileira.

Apesar do gol sofrido, o Brasil manteve o controle da partida e foi para o intervalo com vantagem de 2 a 1. No segundo tempo, o técnico Carlo Ancelotti promoveu dez alterações, mantendo apenas o zagueiro Léo Pereira em campo.

A nova formação continuou dominante: Rayan marcou o terceiro gol após bela jogada individual, Lucas Paquetá ampliou com um toque de classe na entrada da área, Igor Thiago converteu um pênalti com categoria para o quinto, e Danilo Santos fechou a goleada com um chute cruzado. Harvey ainda diminuiu para os panamenhos no final, mas o placar final foi 6 a 2, consolidando uma atuação convincente da equipe canarinho. A partida serviu como teste para a profundidade do elenco brasileiro.

Com seis goleadores diferentes, o Brasil mostrou variedade ofensiva e capacidade de adaptação tática. O jovem Rayan, de apenas 19 anos, foi um dos destaques, mostrando personalidade ao marcar seu primeiro gol pela seleção principal. Igor Thiago, artilheiro do Campeonato Brasileiro, também aproveitou a oportunidade e deixou sua marca. A comissão técnica de Ancelotti avaliou positivamente a atuação, destacando a evolução no sistema ofensivo e a solidez defensiva, apesar dos dois gols sofridos.

O Brasil agora segue para os Estados Unidos, onde realizará mais um amistoso preparatório contra uma seleção europeia. A expectativa é de um jogo mais exigente, que testará a defesa brasileira. O desempenho da equipe anima a torcida, que vê no elenco opções para buscar o hexacampeonato mundial. A preparação para a Copa do Mundo de 2026 segue a todo vapor, com Ancelotti ajustando os últimos detalhes táticos e avaliando os jogadores que podem surpreender na competição.

O amistoso no Maracanã também foi marcado pelo bom público, que lotou o estádio e apoiou a seleção do início ao fim, criando um ambiente de confiança e otimismo para o futuro. O próximo desafio será crucial para definir a lista final de convocados. A comissão técnica terá a oportunidade de observar o time contra um adversário de maior nível, e os jogadores que se destacarem terão mais chances de garantir vaga no Mundial.

A vitória por goleada sobre o Panamá reforça a confiança do grupo, mas Ancelotti mantém os pés no chão e alerta para a necessidade de corrigir falhas defensivas. O Brasil busca evoluir a cada jogo para chegar preparado ao torneio mais importante do futebol mundial

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