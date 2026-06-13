Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 com elenco experiente e jovem

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 com um elenco que mistura jogadores experientes e jovens. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil busca o hexacampeonato com um elenco que inclui jogadores como Neymar, Casemiro e Marquinhos.
A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), diante do Marrocos, pelo Grupo D. Sob o comando de Carlo Ancelotti , o Brasil busca o hexacampeonato com um elenco que mistura jogadores experientes, como Neymar , Casemiro e Marquinhos , e atletas que disputarão o Mundial pela primeira vez.
Brasil x Marrocos: veja as prováveis escalações da estreia na Copa do Mundo. Aos 33 anos, Alisson disputará sua terceira Copa do Mundo consecutiva após defender o Brasil como titular nos Mundiais de 2018 e 2022. Campeão da Copa América de 2019, soma 78 partidas pela Seleção Brasileira. Revelado pelo Internacional, construiu carreira na Europa por Roma e Liverpool e segue como referência da posição no elenco comandado por Carlo Ancelotti.
Presença frequente nas convocações do Brasil nos últimos anos, Ederson disputará sua terceira Copa do Mundo. O goleiro esteve nos Mundiais de 2018 e 2022 como reserva de Alisson. Revelado pelo São Paulo, fez carreira em Portugal antes de se destacar pelo Manchester City. Pela Seleção Brasileira, soma 32 partidas.
Aos 38 anos, Weverton chega para mais uma Copa do Mundo após integrar o grupo brasileiro no Catar, em 2022. O goleiro foi um dos protagonistas da conquista do ouro olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, ao defender o pênalti decisivo na final contra a Alemanha. Também fez parte do elenco campeão da Copa América. Aos 35 anos, Alex Sandro chega ao Mundial como uma das opções experientes para a lateral esquerda.
O defensor disputou a Copa do Mundo de 2022 e acumula 45 jogos e dois gols pela Seleção Brasileira. Revelado pelo Athletico-PR, construiu boa parte da carreira na Europa antes de retornar ao futebol brasileiro para defender o Flamengo. Bremer disputará sua segunda Copa do Mundo. O zagueiro de 29 anos soma oito partidas e um gol pela Seleção Brasileira.
Capaz de atuar como lateral ou zagueiro, Danilo disputará sua terceira Copa do Mundo após participar das edições de 2018 e 2022. Experiente, o defensor acumula passagens por Santos, Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus. É um dos líderes do elenco brasileiro. Douglas Santos é uma das opções para a lateral esquerda na Copa do Mundo.
O defensor soma sete partidas pela Seleção Brasileira principal. Revelado no futebol paraibano, teve passagem pelo Atlético-MG antes de seguir para a Europa. Também integrou a campanha do ouro olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Gabriel Magalhães disputará sua primeira Copa do Mundo.
O zagueiro já atuou em 17 partidas pela Seleção Brasileira e marcou um gol. Revelado pelo Avaí, consolidou-se no futebol europeu antes de chegar ao Arsenal, onde se tornou um dos principais defensores da equipe inglesa. O defensor voltou a ganhar espaço com Carlo Ancelotti após ficar afastado das convocações desde 2023. Revelado pelo Fluminense, construiu carreira na Itália antes de se transferir para o futebol saudita.
O zagueiro ganhou a confiança de Carlo Ancelotti nos amistosos disputados contra França e Croácia. Canhoto, é visto como uma alternativa importante para o lado esquerdo da defesa. Capitão da Seleção Brasileira, Marquinhos disputará sua terceira Copa do Mundo após participar dos Mundiais de 2018 e 2022. Com 105 partidas pela equipe nacional, conquistou a Copa América de 2019 e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
É um dos principais líderes do elenco de Ancelotti. Bruno Guimarães disputará sua segunda Copa do Mundo. Um dos pilares da equipe de Carlo Ancelotti, o volante soma 43 partidas pela Seleção Brasileira. Revelado pelo Audax e projetado nacionalmente no Athletico-PR, construiu carreira na Europa por Lyon e Newcastle, onde se tornou capitão e ídolo da equipe inglesa.
Homem de confiança de Carlo Ancelotti desde os tempos de Real Madrid, Casemiro disputará sua terceira Copa do Mundo. Campeão da Copa América de 2019, o volante acumula 86 jogos, nove gols e cinco assistências pela Seleção Brasileira. Revelado pelo São Paulo, construiu uma carreira vitoriosa na Europa, atuando em times como Porto e Real Madrid. Danilo fará sua estreia em Copas do Mundo.
O volante voltou a ganhar espaço na Seleção após dois anos e marcou seu primeiro gol com a camisa brasileira em amistoso contra a Croácia. Chamado após a lesão de Wesley, Éderson integra o grupo de Ancelotti para sua primeira Copa do Mundo. Revelado pelo Desportivo Brasil, passou por Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza antes de seguir para o futebol italiano. Convocado pela primeira vez em 2024, soma três partidas pela Seleção Brasileira.
Fabinho disputará seu segundo Mundial após integrar o elenco brasileiro na Copa do Catar, em 2022. Versátil, o jogador pode atuar como volante ou lateral-direito. Revelado no futebol paulista, construiu carreira na Europa por Monaco e Liverpool antes de seguir para o futebol saudita. Paquetá retorna para sua segunda Copa do Mundo como um dos jogadores mais experientes do meio-campo brasileiro.
Desde a estreia pela Seleção, em 2018, acumula 63 partidas e 13 gol
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