Seleção brasileira estreia na Copa de 2026 com empate de 1 a 1 contra Marrocos e famílias vivem dia de folga nos EUA

A seleção do Brasil empata em 1 a 1 com Marrocos na inauguração da Copa do Mundo 2026, enquanto as esposas e companheiras dos jogadores aproveitam o fim de semana em Nova Jersey, registrando momentos familiares, desafios logísticos e mensagens de apoio ao time.

A seleção brasileira de futebol deu o pontapé inicial na Copa do Mundo de 2026 com um empate equilibrado contra o Marrocos, em partida disputada no estádio MetLife, em Nova Jersey , no sábado, 13 de junho.

O duelo terminou com o placar de 1 a 1, após gols marcados por Neymar e pelo capitão marroquino, mantendo viva a esperança de uma campanha longa e cheia de emoções para a equipe sul‑americana. Apesar da falta de vitória, o resultado deixou os jogadores e a comissão técnica satisfeitos, pois o adversário demonstrou organização tática e resistência física.

Na entrevista pós‑jogo, o técnico da Seleção elogiou o desempenho coletivo e ressaltou a necessidade de melhorar a conversão de chances, sobretudo nas finalizações de fora da área. Com a partida concluída, os atletas tiveram uma tarde de folga, que foi aproveitada por suas companheiras, que viajaram ao lado dos homens para conhecer um pouco da cultura americana.

Bruna Biancardi, namorada de Neymar, compartilhou nas redes sociais um registro do domingo, 14 de junho, mostrando a família almoçando em um parque natural de Nova Jersey, rodeado por árvores e animais silvestres. Ela destacou a tranquilidade do momento e a oportunidade de relaxar antes do próximo compromisso da equipe.

De forma semelhante, Karoline Lima, parceira de Léo Pereira, postou fotos de um passeio em uma reserva verde, exibindo os pés machucados pela chuteira de alto salto que utilizou durante a partida, além de comentar que o almoço consistiu em carnes grelhadas, sem maiores detalhes. Outras esposas e companheiras também aproveitaram o fim de semana para registrar momentos íntimos e familiares.

Carol Cabrino, esposa de Marquinhos, contou que acordou cedo para cuidar dos filhos e que teve uma mala extraviada durante a viagem, contendo roupas de academia e itens de higiene, o que a obrigou a improvisar com roupas emprestadas. Ana Lídia Guimarães, companheira de Gabriel Magalhães, divulgou fotos ao lado dos pequenos enquanto passeavam pelos jardins de um centro comercial.

Já Natália Becker, esposa do goleiro Alisson, celebrou o sétimo aniversário do filho Matteo, com um bolo temático nas cores da bandeira brasileira, reforçando o vínculo familiar mesmo longe da terra natal. Letícia Carvalho, companheira de Igor Thiago, escreveu uma mensagem bastante emotiva ao jogador, ressaltando a força da fé e das orações que a família tem mantido ao longo dos anos.

Ela descreveu a emoção nos olhos de Igor durante o jogo como um reflexo das preces feitas em segredo, incentivando‑o a permanecer firme e confiante nos planos divinos. Letícia foi a única entre as parceiras a comentar diretamente o resultado do empate, destacando a importância do apoio espiritual e emocional nos momentos de pressão.

Enquanto algumas mulheres optaram por não publicar nada, outras usaram a ocasião para divulgar trabalhos, publicidades e projetos pessoais, demonstrando a diversidade de atividades que coexistem com a vida de família de jogadores de elite. O próximo desafio da Seleção brasileira está marcado para a sexta‑feira, 19 de junho, quando enfrentará o Haiti, em partida que definirá a classificação para as fases definitivas do torneio.

Enquanto a equipe se prepara tecnicamente, a torcida acompanha de perto não apenas os lances dentro de campo, mas também o cotidiano dos familiares que acompanham os craques nesta jornada internacional, revelando um aspecto humano e cotidiano da vida dos atletas durante a Copa do Mundo





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