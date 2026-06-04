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Seleção Brasileira Escolhe Columbia Park Como Centro de Treinamento para Copa do Mundo 2026

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Seleção Brasileira Escolhe Columbia Park Como Centro de Treinamento para Copa do Mundo 2026
Seleção BrasileiraColumbia ParkCopa Do Mundo 2026
📆6/4/2026 8:24 AM
📰jornalextra
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A seleção brasileira de futebol escolheu o Columbia Park, em Morristown, Nova Jersey, como centro de treinamento para a Copa do Mundo 2026. O espaço, pertencente ao time Red Bull New York, oferece uma estrutura moderna e bem equipada, com recursos adicionais para a recuperação e saúde dos atletas.

A seleção brasileira de futebol já iniciou os treinamentos no Columbia Park , em Morristown, Nova Jersey, nos Estados Unidos. O espaço, pertencente ao time Red Bull New York , foi inaugurado em abril e apresenta uma estrutura moderna e bem equipada.

Com 32 hectares de área, o centro de treinamento oferece oito campos de futebol, incluindo cinco com grama aquecida e um com grama sintética. Além disso, o clube proprietário investiu em tecnologia avançada de sistemas de rastreamento, com câmeras em diversos ângulos, para análise e desempenho dos jogadores.

A seleção brasileira escolheu o Columbia Park como centro de treinamento para a Copa do Mundo 2026 devido à boa qualidade dos gramados, hotéis, facilidades de logística e outros fatores que podem influenciar positivamente no desempenho da seleção. O centro de treinamento também oferece recursos adicionais, como espaços para terapia aquática, processos inovadores de detecção de fadiga, modalidades avançadas de diagnóstico e um sistema ortobiológico destinado a tratamentos e cuidados clínicos avançados.

Além disso, há piscinas de imersão quente e fria, piscina terapêutica de temperatura controlada e sauna, além de academias, cozinha e espaços para lazer e estudos. A escolha do Columbia Park como centro de treinamento reforça a importância da busca por melhor qualidade de infraestrutura para as seleções que disputarão a Copa do Mundo 2026

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