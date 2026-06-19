Seleção Brasileira enfrenta o Haiti na Copa do Mundo

A seleção brasileira enfrenta o Haiti nesta sexta-feira, 19, pela Copa do Mundo, em busca de uma vitória convincente após o empate com Marrocos. O técnico Carlo Ancelotti planeja mudanças na equipe titular para garantir um bom saldo de gols e encaminhar a classificação para o mata-mata.

A seleção brasileira enfrenta o Haiti nesta sexta-feira, 19, pela Copa do Mundo, em busca de uma vitória convincente após o empate com Marrocos. O técnico Carlo Ancelotti planeja mudanças na equipe titular para garantir um bom saldo de gols e encaminhar a classificação para o mata-mata .

A equipe brasileira entra em campo com um empate em 1 a 1 com o Marrocos, após Saibari abrir o placar. Apesar do ponto conquistado diante do 7º colocado no ranking da Fifa, a sensação final foi de insatisfação por parte do técnico Carlo Ancelotti, dos jogadores e da torcida. Para encarar o Haiti, o treinador promoverá mudanças na equipe titular.

Em tom de brincadeira na coletiva de imprensa pré-jogo nesta quinta-feira, 18, o italiano chegou a afirmar que faria quatro ou cinco mudanças, mas depois disse que seriam menos trocas na realidade. Ele não revelou o nome dos titulares, e disse que contaria sua escolha aos jogadores na manhã desta sexta-feira, 19, dia da partida. Casemiro e Ibañez foram os piores em campo no primeiro jogo do Brasil. Ambos levaram cartão amarelo e foram substituídos no intervalo.

Fabinho e Danilo entraram no lugar dos companheiros e são possíveis titulares para o segundo jogo. Igor Thiago também não aproveitou sua titularidade, e Matheus Cunha pode voltar aos 11 iniciais. O adversário do Brasil chega mordido após vender caro a derrota por 1 a 0 para a Escócia na estreia.

Apesar de ser a segunda pior seleção na Copa, segundo ranking da Fifa, a seleção caribenha apostou na chuva de bolas aéreas e pressionou os escoceses que jogaram recuado após McGinn marcar o único gol da partida. O retrospecto contra o Brasil é 100% favorável para a pentacampeã. As seleções se enfrentaram pela primeira vez em 1974, com vitória brasileira por 4 a 0 no atual Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Trinta anos depois, o país caribenho enfrentava um momento de instabilidade política com a deposição do presidente Jean-Bertrand Aristide. No, Ronaldinho Gaúcho anotou três gols, Roger Flores dois, e Nilmar um na goleada por 6 a 0 na capital haitiana, Porto Príncipe. O último jogo entre as seleções aconteceu em 2016, na Copa América Centenário na cidade de Orlando, também nos Estados Unidos. OJohny Placide também continua como titular na seleção haitiana e levou sete gols na partida.

Antes dos brasileiros entrarem em campo, Marrocos e Escócia jogam às 19h, abrindo a segunda rodada do grupo C. Os líderes do grupo com três pontos e podem garantir sua classificação nesta rodada com uma vitória simples. Já Marrocos chega com um ponto na conta após o empate com o Brasil na segunda colocação por menor número de cartões que a seleção pentacampeã. O Haiti está na lanterna com zero pontos.

A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV





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