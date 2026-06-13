Seleção Brasileira enfrenta Marrocos na Copa do Mundo de 2026

A Seleção Brasileira está prestes a disputar seu primeiro jogo na Copa do Mundo de 2026, enfrentando o Marrocos em uma partida que marcará um momento inédito para o futebol brasileiro.

A Seleção Brasileira está prestes a disputar seu primeiro jogo na Copa do Mundo de 2026, enfrentando o Marrocos em uma partida que marcará um momento inédito para o futebol brasileiro.

Este Mundial será a primeira edição disputada desde as mortes de Pelé e Zagallo, dois personagens que ajudaram a transformar a Amarelinha na camisa mais pesada da história do futebol e levaram o país ao topo do esporte mundial. A grandeza da dupla vai muito além das estatísticas, deixando um legado que atravessa gerações e moldou a identidade do futebol brasileiro.

A trajetória do Rei com a Canarinho começou cedo, com Pelé marcando o gol da classificação contra o País de Gales e Zagallo liderando uma das equipes mais celebradas de todos os tempos. Pelé foi o único jogador da história a conquistar três Mundiais, enquanto Zagallo participou da conquista do tetracampeonato como coordenador técnico.

A partida diante do Marrocos será justamente o 13º jogo de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira, e entre os prováveis titulares, Casemiro segue como o jogador de maior confiança do técnico





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