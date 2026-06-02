Seleção Brasileira embarca para os Estados Unidos

A Seleção Brasileira embarcou para os Estados Unidos na última segunda-feira, rumo à Copa do Mundo de 2026. Os jogadores aproveitaram o tempo livre para passar um período em família e compartilhar imagens das despedidas nas redes sociais.

A Seleção Brasileira embarcou para os Estados Unidos na última segunda-feira, às 23h, no Aeroporto Internacional do Galeão, rumo à Copa do Mundo de 2026.

Os jogadores aproveitaram o tempo livre da segunda-feira para passar um período em família, compartilhando imagens das despedidas nas redes sociais. Além disso, o meia Bruno Guimarães registrou uma mensagem da família antes de embarcar para os Estados Unidos. O zagueiro Marquinhos, que não se encontrava no Rio de Janeiro, registrou um momento em família na cidade de Paris, onde mora.

O dia foi de folga para os jogadores, que venceram a seleção do Panamá por 6 a 2, no último domingo, dentro do Maracanã. A partir das 16h, os convocados começaram a se concentrar em um local na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O relógio marcava 18h, quando os atletas deixaram o local e partiram em direção à Sede da CBF. Na CBF, os jogadores foram recebidos por funcionários da entidade e por torcedores no local.

Lá, os jogadores participaram de ativações, passearam pelo museu da federação e se prepararam para o trajeto rumo ao Aeroporto Internacional Galeão. Às 20h, a delegação partiu para o destino final do dia. O trajeto demorou 45 minutos. Ao desembarcarem do ônibus, os jogadores foram recebidos por um movimento discreto de torcedores, que buscavam o último adeus.

Às 22h, o avião da Seleção Brasileira decolou rumo aos Estados Unidos. A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia no torneio. O Brasil enfrenta o Egito no próximo sábado. Nesta terça-feira, a programação da Seleção envolve a chegada ao Hotel The Ridge, em Basking Ridge, em Nova Jersey, prevista para às 9h30.

No fim da tarde, às 17h, no CT do Red Bull. A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho. Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio





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