Seleção Brasileira embarca para Copa do Mundo 2026 com presença destacada de Neymar e agenda de jogos definida

A delegação brasileira deixou a CBF com destino ao Aeroporto Galeão para embarcar aos EUA. Neymar interagiu com torcedores antes do embarque. Equipe terá Nova Jersey como base e enfrenta Egito em amistoso antes da estreia contra Marrocos em 13 de junho. Confira detalhes.

A Seleção Brasileira deixou a sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nesta segunda-feira, dia 1, por volta das 20h, no horário de Brasília, com destino ao Aeroporto Internacional Galeão.

A delegação seguiu para o embarque rumo aos Estados Unidos, marcado para as 22h. Entre os jogadores que compõem a comissão técnica e o elenco, o mais ovacionado e assediado pelos fãs na saída foi o atacante Neymar. Em um gesto que foi amplamente elogiado, o camisa 10 demonstrou humildade e atenção aos torcedores que se aglomeraram para se despedir da equipe.

Com um sorriso constante, Neymar interagiu com os presentes: tirou inúmeras fotos, distribuiu autógrafos e conversou brevemente com os fãs, acenando e agradecendo o apoio. Outros atletas também seguiram o exemplo e pararam para cumprimentar os torcedores antes de entrarem no ônibus que os levaria ao aeroporto, num clima de grande expectativa e euforia pela iminente viagem para a Copa do Mundo. Agora, com a partida confirmada, toda a comitiva brasileira se dirigiu ao Aeroporto Internacional Galeão.

O embarque para os Estados Unidos ocorreu pontualmente às 22h, segundo o horário de Brasília. A base escolhida para a fase de grupos do Mundial de 2026 será a cidade de Nova Jersey, onde a Seleção Brasileira montará seu quartel-general para se preparar e descansar durante a disputa inicial da competição. A programação da equipe inclui um último amistoso preparatório antes da estreia oficial: o Brasil enfrenta a seleção do Egito no próximo sábado, dia 6.

Essa partida serve como ajuste final de tática, condicionamento físico e entrosamento sob o comando do treinador Carlo Ancelotti. A primeira partida do Brasil na Copa do Mundo de 2026 está agendada para 13 de junho. Nessa data, a equipe comandada por Ancelotti enfrenta Marrocos, em Nova York, nos Estados Unidos. Pela composição do Grupo C, o Brasil também terá pela frente a Escócia e o Haiti nas jornadas iniciais do torneio.

A expectativa é enorme por uma campanha de sucesso, e os últimos preparativos são acompanhados com grande atenção por milhões de torcedores brasileiros. As interações dos jogadores com a torcida, como as de Neymar, reforçam o vínculo emocional entre a equipe e sua nação de apoiadores, num momento de alta visibilidade e pressão esportiva. A delegação parte com a responsabilidade de honrar a camisa e buscar o sexto título mundial, mantendo a tradição brasileira de futebol ofensivo e habilidoso.

A preparação, que inclui treinos intensivos e jogos-treino, busca afinar os detalhes para uma competição que promete ser acirrada e demandar o máximo de cada atleta. A organização logística, com a escolha de Nova Jersey como sede, busca proporcionar conforto, tranquilidade e condições ideais de treinamento para os jogadores, minimizando desgastes com viagens longas e mudanças bruscas de ambiente. *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável





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