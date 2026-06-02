Seleção Brasileira embarca para a Copa do Mundo de 2026 com destino a Nova Jersey

O avião da Seleção Brasileira decolou do Galeão rumo à Copa do Mundo de 2026, com previsão de chegada em Nova Jersey. A delegação teve um dia de folga após vitória sobre o Panamá e seguiu com logística planejada, incluindo concentração, visita à CBF e embarque com pequeno atraso.

O avião que transporta a Seleção Brasileira decolou do Aeroporto Internacional do Galeão , no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 1 de novembro, às 23h02, com destino à Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

A previsão de chegada é para as 7h (horário de Brasília) na cidade de Nova Jersey, que servirá como base da delegação brasileira durante a primeira fase do torneio. O embarque ocorreu após um pequeno atraso em relação ao horário planejado, que era 22h. A logística da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) trabalhou para minimizar os contratempos, garantindo que todos os jogadores e a comissão técnica estivessem a bordo sem maiores problemas.

O dia anterior à viagem foi de descanso para os atletas, que vinham de uma convincente vitória por 6 a 2 sobre a seleção do Panamá, no Maracanã, no domingo, 31 de outubro. Pela manhã e início da tarde, os jogadores convocados tiveram tempo livre para relaxar e se preparar mentalmente para o longo período que terão longe de casa.

A partir das 16h, eles começaram a se concentrar em um hotel na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro. Às 18h, a delegação deixou o hotel em direção à sede da CBF, um trajeto facilitado pela proximidade e pela escolta dos ônibus. Na sede, os jogadores foram recebidos por funcionários e torcedores, participaram de ativações promocionais, visitaram o museu da federação e se prepararam para o translado até o aeroporto.

Às 20h, a delegação partiu para o Galeão, com uma viagem de 45 minutos até o terminal. No desembarque do ônibus, um grupo discreto de torcedores se fez presente para dar o último adeus à equipe. O avião decolou pontualmente às 23h02, levando a esperança de um país inteiro. Nos Estados Unidos, a cidade de Nova Jersey servirá como base para a fase de grupos.

A seleção ainda tem um amistoso preparatório marcado contra o Egito no próximo sábado, dia 6. Na terça-feira, a programação inclui a chegada ao Hotel The Ridge, em Basking Ridge, prevista para as 9h30 (horário de Brasília), e um treino no centro de treinamentos do Red Bull às 17h. A estreia no Mundial será em 13 de junho contra Marrocos, em Nova York, pelo Grupo C, que também conta com Escócia e Haiti.

A expectativa é alta para a campanha da equipe sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, que busca o hexacampeonato. É importante lembrar que é necessário ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável





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