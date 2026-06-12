Seleção Brasileira deve repetir escalação da estreia no Catar contra Marrocos

Com base nos treinos da semana, a seleção brasileira pode iniciar a partida contra Marrocos com oito jogadores que foram titulares na Copa do Mundo de 2022. Neymar ainda se recupera de lesão e deve ser a única grande ausência entre os veteranos.

A Seleção Brasileira de Futebol, que enfrenta Marrocos neste sábado (13), em partida válida pela Copa do Mundo, está prestes a repetir a escalação que iniciou a competição na edição anterior, no Catar.

Com base nos treinos realizados durante a semana, o técnico Carlo Ancelotti deve mandar a campo no MetLife Stadium, em Nova Jersey, oito jogadores que foram titulares na estreia contra a Sérvia, mais de três anos e meio atrás. A única razão para que a lista não seja ainda maior é a ausência de Neymar, que ainda se recupera de uma lesão na panturrilha.

Uma das formações testadas para o jogo contra Marrocos inclui: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha. Desses, apenas Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Matheus Cunha não estiveram entre os titulares naquela primeira partida no Lusail, em Doha.

Na ocasião, a defesa era composta por Thiago Silva ao lado de Marquinhos; o ataque tinha Richarlison como camisa 9, e Neymar era o principal armador, com Lucas Paquetá atuando como segundo volante. Vale lembrar que Gabriel Martinelli, também presente no grupo nos Estados Unidos, entrou no decorrer daquele jogo, que terminou com vitória brasileira por 2 a 0.

A grande quantidade de remanescentes reflete a política de convocação de Carlo Ancelotti, que levou para esta Copa do Mundo na América do Norte nada menos que quinze jogadores que já estiveram no torneio do Catar. A lista de veteranos inclui: os três goleiros (Alisson, Ederson e Weverton); os defensores Danilo, Bremer, Marquinhos e Alex Sandro; os meio-campistas Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho e Lucas Paquetá; e os atacantes Gabriel Martinelli, Neymar, Vini Jr. e Raphinha.

Essa considerável permanência de atletasExperiência e continuidade marcam a seleção brasileira em mais uma Copa do Mundo. A decisão de manter uma base expressiva do time que atuou no Catar demonstra a confiança do técnico Carlo Ancelotti num grupo que já conhece a pressão e a dinâmica de uma competição de alto nível. A ausência de Neymar, porém, destaca-se como uma variável importante, já que sua criatividade e capacidade de desequilíbrio são peças fundamentais no esquema tático da equipe.

O retorno de jogadores como Alisson, Casemiro e Vini Jr. oferece estabilidade e liderança, enquanto novos nomes como Gabriel Magalhães e Matheus Cunha buscam registrar seus nomes na história da seleção. A partida contra Marrocos representa o primeiro desafio brasileiro nesta edição do mundial. A nostalgia da estreia de 2022, com uma escalação quase idêntica, convive com a expectativa por um desempenho superior.

A seleção chega com a missão de superar a campanha anterior e, quem sabe, conquistar o tão sonhado hexacampeonato. A presença de mais de dezoito mil brasileiros no estádio promete transformar o ambiente num verdadeiro campo caseiro, pressionando o adversário e empurrando a equipe rumo a uma vitória. Em termos de legado, a continuidade de uma base veteranizada pode tanto acelerar a adaptação ao torneio quanto trazer o peso de campanhas anteriores.

Jogadores como Alisson, em entrevistas recentes, já manifestaram o incômodo por não terem conquistado o título no Catar. Essa motivação extra pode ser o combustível para uma campanha mais agressiva e determinada. A mescla entre experiência e juventude, representada por nomes como Martinelli e Vini Jr., oferece um equilíbrio interessante entre a maturidade tática e o ímpeto ofensivo.

A Copa do Mundo na América do Norte promete ser um espetáculo de grande magnitude, e a seleção brasileira entra como uma das favoritas. A repetição da escalação inicial sinaliza a preferência de Ancelotti por uma estrutura consolidada, mas com espaço para ajustes e para a integração de novos talentos. A torcida, que promete fazer o maior bandeiraço da história, deposita confiança nesse grupo para escrever mais um capítulo de glórias.

A união entre a base do passado e a energia do presente pode ser a chave para o sucesso nesta busca pelo sexto título mundial





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