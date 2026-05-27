Seleção brasileira: cronograma de despedida na CBF antes da viagem de preparação para a Copa América

Jogadores terão encontro interno na sede da CBF, com almoço reservado, e depois embarcam para concentração no exterior antes da Copa América. Detalhes da programação reforçam foco e controle logístico.

De acordo com o cronograma estabelecido pela Confederação Brasileira de Futebol ( CBF ), os jogadores da seleção brasileira serão liberados após a partida contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, para algumas horas de folga.

Na segunda-feira (1), eles vão se reapresentar na sede da entidade, no Rio de Janeiro, onde participarão de um encontro interno. A expectativa é que o grupo almoce no local, em um ambiente reservado e fechado à imprensa. Essa atividade tem caráter institucional e simbólico, funcionando como um momento de agradecimento e despedida antes da viagem de preparação para a Copa América.

Os atletas deverão passar por diferentes setores da entidade, em uma espécie de visita de reconhecimento e agradecimento aos funcionários que atuam nos bastidores. A CBF adotou procedimento semelhante antes da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Na ocasião, os jogadores também estiveram na sede da CBF, interagiram com funcionários e participaram de um momento de integração antes do embarque.

Houve até oportunidade para entrevistas com a imprensa antes da delegação seguir para o aeroporto, algo que não está previsto no protocolo desta vez. A delegação seguirá diretamente para o exterior, onde ficará concentrada em dois centros de treinamento de alto nível, um na Europa e outro na América do Sul, conforme divulgado anteriormente. Os locais servirão como base da equipe durante o período de preparação, oferecendo privacidade e infraestrutura adequada para treinamentos, recuperação física e atividades internas do grupo.

A programação reforça o planejamento da CBF em manter um ambiente controlado e organizado nesta reta final antes da competição, priorizando logística, descanso e integração do elenco. A viagem marca o início de uma nova fase da preparação da seleção, que busca ajustar os últimos detalhes táticos e físicos sob o comando do técnico Dorival Júnior. A delegação embarca na terça-feira (2) com destino à primeira etapa de treinamentos.

A CBF busca com essa abordagem criar um ambiente de foco e tranquilidade, minimizando interferências externas, mas mantendo a conexão com a torcida através de canais oficiais. A seleção brasileira está no grupo A da Copa América, junto com Venezuela, Equador e Paraguai. A estreia está marcada para o dia 14 de junho, nos Estados Unidos. A competição serve também como preparação para as Eliminatórias da Copa de 2026, que recomeçam em setembro.

A equipe busca retomar a confiança após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 e a campanha irregular nasprimeiras rodadas das Eliminatórias atuais. O grupo conta com novidades e retornos de jogadores experientes, e a comissão técnica espera que essa concentração prolongada ajude a fortalecer a coesão e o padrão de jogo. Aos torcedores, a CBF promete atualizações constantes nas redes sociais, com bastidores dos treinamentos e entrevistas coletivas programadas.

A organização da Copa América confirmou que todos os jogos serão realizados em estádios modernos, com capacidade para receber grandes públicos. O Brasil busca seu nono título na competição, sendo o atual vice-campeão após perder a final de 2021 para a Argentina. A preparação inclui também cuidados com a saúde e alimentação, com acompanhamento de nutricionistas e médicos. A logística de transporte e hospedagem foi planejada para evitar desgaste desnecessário.

A CBF reforça que todos os protocolos de segurança e bem-estar serão cumpridos, inclusive com atenção à saúde mental dos atletas. A delegação conta com psicólogos e preparadores físicos especializados. A decisão de fechar o almoço de despedida à imprensa segue a diretriz de reduzir a exposição antes da viagem, algo que foi avaliado com base no calendário apertado e na necessidade de foco. A imprensa terá acesso aos treinamentos em algumas sessões, conforme combinado previamente.

A programação detalhada será divulgada internamente aos jogadores nos próximos dias. A CBF não informou ainda os locais exatos da concentração externa, mas adiantou que serão cidades com boa infraestrutura hoteleira e de transporte. A seleção deve permanecer fora do Brasil por cerca de três semanas antes da estreia na Copa América. Esse período inclui amistosos que estão sendo negociados com outras federações.

A comissão técnica quer testar a equipe contra adversários de estilo similar aos do grupo da competição. O retorno ao Brasil está previsto para poucos dias antes da estreia, quando a delegação se instalará no hotel oficial da competição nos EUA. A CBF acompanha de perto a evolução dos jogadores que atuam no exterior, monitorando desgaste e lesões. A lista final para a Copa América será anunciada após os amistosos de preparação.

A expectativa é que a maioria dos nomes já conhecidos seja mantida, com algumas surpresas. O técnico Dorival Júnior tem até o início da competição para fazer alterações na lista. A delegação terá à disposição toda a estrutura da CBF na sede antes da viagem, incluindo departamento médico e de fitness. O encontro interno também servirá para passar as últimas instruções sobre regras e comportamento durante a concentração.

A CBF reafirma seu compromisso com a transparência e o respeito aos padrões internacionais de gestão de seleções. A seleção brasileira é uma das principais favoritas ao título da Copa América, embora o grupo tenha críticos devido ao rendimento recente. A pressão por bons resultados será intensa, mas a comissão técnica busca isolar o grupo do ambiente externo. A programação de viagem e concentração reflete essa postura.

A CBF espera que esse ciclo de trabalho intensivo traga os resultados esperados, com a conquista do título e a retomada da confiança do torcedor. A todos, a federação pede paciência e apoio nessa fase de preparação, lembrando que o futebol é de resultados, mas também de processo. Os jogadores, por sua vez, têm se mostrado motivados com a chance de representar o Brasil em uma competição oficial na América.

A responsabilidade é grande, mas o grupo parece ciente do desafio. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável





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