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Seleção Brasileira conquista primeiro triunfo na Copa do Mundo

Esportes News

Seleção Brasileira conquista primeiro triunfo na Copa do Mundo
Seleção BrasileiraCopa Do MundoHaiti
📆6/20/2026 2:42 AM
📰Terranoticiasbr
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A Seleção Brasileira venceu o Haiti por 3 a 0 na Copa do Mundo, marcando seus primeiros gols da competição. Matheus Cunha e Vinícius Júnior foram os principais responsáveis pela vitória.

A Seleção Brasileira conseguiu seu primeiro triunfo na Copa do Mundo após um empate na estreia contra o Marrocos. Os gols foram marcados por Matheus Cunha , duas vezes, e Vinícius Júnior , que voltou a ser destaque após uma boa atuação contra os africanos.

A partida começou complicada para a Seleção Brasileira, com os haitianos tendo uma defesa bem postada e tentando se aproveitar de contra-ataques. No entanto, os brasileiros conseguiram encaixar melhor as jogadas e marcar os gols. O jogo foi marcado por várias reclamações de entrada dura e disputas entre os jogadores. Após a vitória, a Seleção Brasileira chegou aos quatro pontos e ultrapassou a liderança do Grupo C, mas ainda não tem a classificação ao mata-mata garantida

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Seleção Brasileira Copa Do Mundo Haiti Matheus Cunha Vinícius Júnior

 

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