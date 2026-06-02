Seleção Brasileira chega ao Galeão com festa antes de viagem aos EUA para preparação da Copa 2026

Jogadores da Seleção Brasileira desembarcaram no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e foram recebidos por torcedores empolgados antes de viajar para os Estados Unidos, onde realizarão amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026.

A manhã desta quarta-feira foi de pura emoção no Aeroporto Internacional do Galeão , no Rio de Janeiro. Os jogadores da Seleção Brasileira desembarcaram para dar início à viagem que os levará aos Estados Unidos, onde realizarão uma série de amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026.

Centenas de torcedores aguardavam ansiosos, muitos vestindo a camisa amarelinha e empunhando bandeiras do Brasil. O saguão foi tomado por cantos e gritos de incentivo, com a frase 'Volte com o hexa' sendo repetida incessantemente. Os atletas, recém-chegados de suas respectivas férias, pareciam contagiados pela energia positiva. Cada jogador que passava era recebido com aplausos e pedidos de fotos.

Vini Jr., um dos mais assediados, parou para cumprimentar alguns fãs, enquanto Neymar, com seu estilo descontraído, acenava para a multidão. A comissão técnica, liderada por Dorival Júnior, acompanhava de perto os movimentos, garantindo que tudo ocorresse dentro do cronograma. A programação da seleção nos Estados Unidos inclui jogos contra equipes de destaque mundial, como França e Argentina, em estádios lotados. Esses amistosos são vistos como cruciais para testar a formação tática e o entrosamento do grupo.

Dorival Júnior, que assumiu o cargo recentemente, tem a missão de reconstruir a confiança da equipe após resultados irregulares nas eliminatórias. Ele destacou a importância de jogar em solo americano, onde a comunidade brasileira é forte e proporciona um ambiente familiar. Além dos jogos, estão previstos treinos fechados e sessões de análise de desempenho. A CBF investiu em tecnologia de ponta para monitorar a condição física dos atletas, visando evitar lesões.

A preparação física e mental será intensiva, com foco em resistência e velocidade, características do futebol moderno. A expectativa para a Copa do Mundo de 2026 é enorme. O Brasil busca o hexacampeonato após um jejum de 24 anos desde o último título em 2002. A geração atual, com talentos como Vini Jr., Neymar, Rodrygo e Endrick, desperta esperanças.

No entanto, a concorrência é feroz, com seleções como Argentina (campeã em 2022), França e Alemanha também fortes. Os torcedores brasileiros, conhecidos por sua paixão, já começam a planejar caravanas para os estádios no Canadá, EUA e México. A viagem aos EUA representa o primeiro passo de uma longa jornada rumo ao sonho do hexa. Enquanto os jogadores embarcam, o país inteiro se une na torcida, aguardando ansiosamente por mais uma glória no futebol mundial





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