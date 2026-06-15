Seis mortos em acidente aéreo na Avenida das Américas, Rio de Janeiro

Colisão entre helicóptero e pequena aeronave deixa seis vítimas fatais; Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Cenipa atuam no local; ANAC e BYD emitem notas de pesar.

Na manhã deste domingo, 14 de junho, um grave acidente aéreo ocorreu na Avenida das Américas, no Rio de Janeiro, resultando na morte de seis pessoas.

A colisão entre duas aeronaves - um helicóptero com cinco ocupantes e outra pequena aeronave tripulada apenas pelo piloto - chocou a cidade e está sob investigação das autoridades competentes. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado às 8h59 e mobilizou cerca de 50 militares e 15 viaturas para o local, incluindo equipes especializadas do Grupo de Operações Especiais (GOEsp) e da Coordenadoria de Veículos Aéreos Não Tripulados.

Também participam da ocorrência a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a Comlurb e o 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes), que trabalham no isolamento da área e no apoio logístico. Todos os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto) e aguardam liberação, enquanto familiares e amigos das vítimas se dirigiam ao local na tarde deste domingo.

A Polícia Civil informou que o caso está sob responsabilidade da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e que a perícia foi solicitada; os agentes realizam diligências para apurar as circunstâncias do acidente. A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou que o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) já iniciou as investigações sobre as causas da colisão, incluindo a análise das condições das aeronaves e dos pilotos envolvidos.

A ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) emitiu nota de pesar, solidarizando-se com os familiares das vítimas, e fez um alerta aos passageiros da aviação geral para que verifiquem a regularidade de empresas e aeronaves antes do embarque. Além disso, a BYD (Build Your Dreams), marca dos veículos elétricos que estavam no pátio onde as aeronaves caíram, também publicou uma nota de pesar e afirmou que acompanha a situação com atenção.

O acidente highlights os riscos da atividade aérea em áreas urbanas e a importância da investigação rigorosa para prevenir novas tragédias





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