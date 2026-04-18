Seguro Defeso: A Pescaria de Vantagens e Fraudes em Minas Gerais e Além

O seguro defeso, benefício destinado a pescadores artesanais, se tornou um campo fértil para fraudes em diversas regiões do Brasil, com relatos de pagamentos indevidos a empresários, donos de múltiplos veículos e indivíduos com rendimentos incompatíveis com a atividade pesqueira. Apesar do histórico de desvios e do impacto financeiro significativo nos cofres públicos, o programa passou por reformulações que, segundo especialistas e órgãos de controle, criaram novas brechas para irregularidades, levantando preocupações sobre a fiscalização e a sustentabilidade do auxílio.

O seguro defeso , um benefício mensal no valor de um salário mínimo, criado para amparar pescadores artesanais durante o período de reprodução dos peixes, quando a pesca é proibida, tem se revelado um manancial de escândalos e desvios em diversas partes do Brasil . A realidade é que o programa, ao invés de cumprir seu papel social, tem sido explorado por indivíduos e grupos que não se encaixam no perfil de beneficiário, gerando prejuízos bilionários aos cofres públicos e minando a confiança na sua aplicação.

Em Campo Belo, no interior de Minas Gerais, um casal proprietário de uma loja de móveis planejados recebeu nada menos que 35.000 reais entre os anos de 2014 e 2020, através do seguro defeso. Este caso emblemático ilustra a fragilidade dos mecanismos de controle e a facilidade com que indivíduos com atividades econômicas distintas da pesca artesanal conseguem acessar um benefício destinado a uma categoria específica. A situação não se restringe a Minas Gerais. Em Cristais, no mesmo estado, o benefício chegou às mãos de donos de confecções de roupas e pessoas que possuíam até mesmo três carros em suas garagens, demonstrando um padrão de recebimento que foge completamente do propósito original do programa.

As irregularidades se estendem para outras regiões do país, como em Mocajuba, no Pará, onde um número alarmante de 96% dos moradores adultos, totalizando 15.300 pessoas, estavam inscritos como segurados em 2024. Uma análise do Tribunal de Contas da União (TCU) apontou que a produção média de cada um desses supostos pescadores mal alcançaria 2 quilos naquele ano, um indício gritante de ineficiência e, possivelmente, de fraude generalizada. Outro caso notório foi o de um beneficiário que, em 2020, embolsou 25.000 reais após declarar ter pescado em cinco estados diferentes no mesmo ano, uma proeza logisticamente incompatível com a pesca artesanal, que geralmente se restringe a áreas geográficas específicas.

O volume expressivo de fraudes detectadas no programa finalmente chamou a atenção do governo, que, em um esforço para conter os desvios, cancelou impressionantes 828.000 registros de pescadores nos últimos três anos. A magnitude do problema é assustadora: estima-se que o dano ao erário tenha atingido a cifra colossal de 9 bilhões de reais no período compreendido entre 2013 e 2024, de acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), um órgão vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento. Apesar desse histórico tão problemático, o programa não foi extinto. Ao contrário, passou por uma reformulação e viu seu orçamento ser drasticamente elevado para 7,9 bilhões de reais em 2026.

O que mais preocupa, no entanto, é que essa reformulação introduziu novas brechas, que podem facilmente servir de isca para novos esquemas de apropriação indevida de recursos públicos. Um dos sinais de alerta mais evidentes é o afrouxamento dos mecanismos de controle que antes existiam. Por exemplo, os relatórios mensais obrigatórios de pesca foram extintos e substituídos por uma simples declaração anual, o que reduz drasticamente a capacidade de fiscalização. Além disso, foi proibido o uso de dados do Cadastro Único como parâmetro para a concessão ou não do benefício, uma ferramenta que poderia auxiliar na identificação de potenciais fraudes. Para piorar, o texto aprovado no Congresso Nacional permite o pagamento de benefícios retroativos a 2021, incluindo pessoas que, naquela época, não conseguiram sequer comprovar o cumprimento das exigências básicas para serem elegíveis.

A principal brecha, contudo, reside na inclusão de sindicatos, associações e federações pesqueiras como intermediários no processo de solicitação do benefício, atuando entre o Ministério do Trabalho e os pescadores. Esses órgãos terão a prerrogativa de confirmar a identidade e a atividade do pescador, uma medida vista por autoridades como um retrocesso significativo. Isso se deve ao fato de que diversas dessas entidades já tiveram um papel central em esquemas criminosos que foram desmantelados pela Polícia Federal em operações passadas. João Carlos Girotto, delegado da PF que liderou uma das fases da Operação Tarrafa em Minas Gerais, alerta: Em regra, essas fraudes nascem nas associações, que poderiam usar esse poder para requerer o seguro defeso em nome de supostos beneficiários até mesmo sem o seu conhecimento.

A relação entre sindicatos e a corrupção não é um fenômeno recente. Um exemplo chocante foi o escândalo dos descontos indevidos nas aposentadorias de brasileiros, perpetrado por associações de natureza semelhante. Para agravar a situação, em novembro de 2025, Abraão Lincoln, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA) e vice-presidente nacional da Força Sindical, foi preso na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS por mentir. Tanto ele quanto sua entidade já eram investigados por desvios na Previdência. Em 2015, Lincoln já havia sido detido sob acusação de fraudar licenças ambientais.

A flexibilização das regras, que agora abre margem para tantas preocupações, não constava na Medida Provisória (MP) enviada pelo governo em novembro, que, em tese, buscava justamente aumentar o rigor na fiscalização. As alterações foram incluídas pelo relator da MP, o senador Beto Faro (PT-PA), que possui ligações com sindicatos no Pará, estado que abriga a segunda maior comunidade de pescadores do Brasil e concentra o maior volume de pagamentos do seguro defeso em 2026, totalizando 341,6 milhões de reais. A oposição, que tentou barrar essas alterações, alega que o Partido dos Trabalhadores (PT) validou um projeto que vai na contramão das promessas de combate à corrupção. O senador Rogério Marinho (PL-RN) critica: É um governo que tem ótimas narrativas e péssima materialização, prisioneiro da sua corporação ideológica. O senador Beto Faro, procurado por VEJA, recusou-se a comentar o assunto. A MP aguarda a sanção do presidente Lula.

Com um orçamento anual de 7,9 bilhões de reais, o seguro defeso se posiciona entre os programas sociais mais caros do país, superando em valor programas como o Gás do Povo e a Farmácia Popular, e rivalizando com o Pé-de-Meia. Para muitos especialistas, um dos principais gargalos do programa é a falta de investimento estatal em alternativas econômicas para os pescadores. Ao serem proibidos de trabalhar durante o período do defeso e, muitas vezes, sem a possibilidade de exercer outras atividades laborais, a dependência total do benefício se torna a única opção para muitos. Sérgio Firpo, coordenador do Observatório da Qualidade do Gasto Público do Insper, avalia: O Estado se acostumou com políticas públicas preguiçosas, que apenas transferem o dinheiro sem melhorar as condições mais amplas em que os beneficiários estão inseridos. O escandaloso caso do seguro defeso serve como um exemplo nítido de como o atual governo parece estar mais preocupado em oferecer o peixe do que em ensinar a pescar, perpetuando um ciclo de dependência e fragilizando a fiscalização de recursos públicos essenciais. Este texto foi publicado em VEJA de 17 de abril de 2026, na edição nº 2991.





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