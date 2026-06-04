Segurança para a Copa do Mundo: governo gasta R$ 1,2 bilhões em medidas antidrones

O governo Trump gasta R$ 1,2 bilhões em medidas antidrones para a Copa do Mundo.

O custo da segurança para a Copa do Mundo é elevado e pode não ser suficiente para impedir todas as ameaças. O governo Trump teria gasto R$ 1,2 bilhões para ajudar cidades americanas a se prepararem para enfrentar ameaças envolvendo drones.

O secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, afirmou que todos estão um pouco atrasados em relação às medidas antidrones. Os drones são a maior preocupação, mas os recursos serão destinados ao rastreamento e à neutralização de aeronaves e drones não autorizados. Aviões e drones não poderão operar em um raio de 3,5 milhas dos estádios nem voar abaixo de 3.000 pés. A Administração Federal de Aviação está implementando restrições de voo nas proximidades dos 11 estádios utilizados no torneio.

O SoFi Stadium, em Inglewood, sediará oito partidas, incluindo uma das quartas de final. A Califórnia será o estado americano com o maior número de jogos. O Departamento de Polícia de Los Angeles adquiriu um sistema abrangente e multicamadas de detecção e mitigação para enfrentar as ameaças representadas por drones não autorizados





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