Segundo caso suspeito de ebola em São Paulo é descartado

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) anunciou na noite desta sexta-feira (12) que descartou o segundo caso suspeito de doença pelo vírus ebola registrado no estado neste ano. O resultado foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL) após análises laboratoriais realizadas em duas amostras coletadas em momentos diferentes da investigação.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo ( SES-SP ) anunciou na noite desta sexta-feira (12) que descartou o segundo caso suspeito de doença pelo vírus ebola registrado no estado neste ano.

O resultado foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL) após análises laboratoriais realizadas em duas amostras coletadas em momentos diferentes da investigação. O caso foi notificado na última quarta-feira (10) após uma brasileira de 31 anos, que havia viajado recentemente à República Democrática do Congo (RDC), apresentar sintomas como febre e diarreia.

A paciente foi transferida de um hospital particular da capital para o Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER), onde permanece internada com evolução clínica favorável e em tratamento para gastroenterocolite aguda. Segundo a SES-SP, a investigação laboratorial de vírus associados a febres hemorrágicas é realizada pelo Instituto Adolfo Lutz por meio de técnicas de biologia molecular, como RT-qPCR e sequenciamento genômico, capazes de identificar material genético viral.

Como a primeira amostra foi coletada antes de 72 horas do início dos sintomas, uma nova coleta foi realizada após esse período, seguindo protocolo da Organização Mundial da Saúde (OMS). As duas análises apresentaram resultado negativo para ebola. Entenda o Ebola em 7 pontos A doença pelo vírus ebola costuma começar de forma súbita, com febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares, fadiga, náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal.

Em casos graves, podem ocorrer manifestações hemorrágicas, além de choque e insuficiência de múltiplos órgãos. É considerado suspeito o indivíduo que, nos 21 dias anteriores ao início dos sintomas, tenha permanecido, residido ou viajado para local com transmissão ativa da doença, ou vindo de país com circulação do vírus sem que seja possível determinar com segurança os locais visitados, e apresente febre e/ou calafrios, acompanhados ou não de diarreia, vômitos ou manifestações hemorrágicas.

A SES-SP reforça que o vírus não é transmitido por via respiratória. A transmissão ocorre apenas após o início dos sintomas, por meio do contato direto com sangue, secreções, fluidos corporais ou tecidos de pessoas infectadas. Não há transmissão durante o período de incubação. Em 1º de junho, o Estado de São Paulo já havia descartado o primeiro caso suspeito de ebola registrado neste ano.

O paciente era um homem de 37 anos que também havia viajado à República Democrática do Congo. De acordo com a Secretaria da Saúde, os dois casos foram investigados pelo Centro de Vigilância Epidemiológica Prof. Alexandre Vranjac (CVE-SP), após os pacientes atenderem aos critérios clínicos e epidemiológicos para classificação como casos suspeitos. A Central/Cievs-SP comunicou as notificações ao Ministério da Saúde





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