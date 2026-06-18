Segunda rodada da Copa do Mundo 2026 pode definir primeiros eliminados

A segunda rodada da Copa do Mundo 2026 começa com quatro jogos que podem determinar as primeiras seleções desclassificadas do torneio. Confira os cenários de eliminação em cada grupo.

A primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 foi concluída com a vitória da Colômbia sobre o Uzbequistão por 3 a 1 no Estádio Azteca.

A segunda rodada inicia-se nesta quinta-feira (18) com quatro jogos que podem definir os primeiros eliminados do torneio. No Grupo A, Tchéquia e África do Sul abrem a jornada às 13h no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Em seguida, a Suíça enfrenta a Bósnia e Herzegovina às 16h no SoFi Stadium, em Los Angeles. Os anfitriões canadenses jogam contra o Catar às 19h em Vancouver, enquanto o México recebe a Coreia do Sul às 22h em Guadalajara.

O confronto entre tchecos e sul-africanos é decisivo: uma vitória de qualquer uma das equipas exige que a rival perca na última rodada para manter chances de classificação. Se a Tchéquia perder, precisa de uma derrota do México contra a Coreia do Sul; se a África do Sul for derrotada, necessita que os sul-coreanos também percam. Caso essas combinações não ocorram, o perdedor do duelo estará matematicamente eliminado.

No Grupo B, os Estados Unidos, um dos países-sede, têm o seu destino entrelaçado com Paraguai e Turquia. Os paraguaios podem ser eliminados se perderem para os turcos e a Austrália evitar a derrota contra os americanos. Situação semelhante para a Turquia, que será desclassificada se perder para o Paraguai e os Estados Unidos não forem derrotados pelos australianos.

No Grupo C, o Equador, derrotado na estreia, pode se despedir se perder para Curaçao e a Alemanha não for superada pela mesma Curaçao. Já no Grupo D, a Tunísia, após a goleada de 5 a 1 da Suécia na primeira rodada, trocou de treinador e agora é comandada por Hervé Renard. Os tunisianos podem ser eliminados se perderem para o Japão e a Holanda vencer a Suécia. O Grupo J, da atual campeã Argentina, também pode ter eliminações precoces.

A Jordânia, derrotada na estreia, ficará sem chances se perder para a Argélia e a Áustria não derrotar os argentinos. Por outro lado, a Argélia será eliminada se perder para a Jordânia e a Argentina vencer a Áustria. No Grupo K, o Uzbequistão, treinado por Fabio Cannavaro, dependede uma vitória sobre Portugal e de uma derrota da RD Congo contra a Colômbia para evitar a eliminação. Por fim, no último grupo, Croácia e Panamá correm risco de despedida antecipada.

Os croatas precisam vencer o Panamá e torcer por uma derrota da Inglaterra contra Gana para seguirem adiante. Já os panamenhos serão eliminados se perderem para a Croácia e a Inglaterra não for derrotada por Gana. A segunda rodada promete emoção e pode começar a desenhar os primeiros classificados para as oitavas de final deste Mundial





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