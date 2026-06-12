Segunda rejeição da delação premiada de Daniel Vorcaro pela PF

A Polícia Federal rejeitou pela segunda vez a proposta de delação premiada do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso na Operação Compliance Zero. A defesa aguarda manifestação da PGR e avalia próximo passo.

A Polícia Federal rejeitou pela segunda vez a proposta de delação premiada apresentada pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro , que está preso desde março de 2024 no âmbito da Operação Compliance Zero .

A operação investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A decisão foi comunicada à defesa do acusado, que agora aguarda a posição oficial da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o caso. A rejeição baseia-se na falta de elementos novos e relevantes que possam avançar as investigações.

Conforme declarou o advogado e ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, que integra a equipe de defesa, a proposta não continha sequer uma autoincriminação por parte de Vorcaro, o que tornaria qualquer benefício juridicamente indefensável. Para Cardozo, a delação premiada só se justifica quando há colaboração efetiva, com fatos e provas concretas que ampliem a apuração dos Crimes. O caso reforça, segundo especialistas, a necessidade de alinhamento entre as instituições do sistema de Justiça.

Cardozo citou como exemplo negativo o histórico da delação do ex-ministro Antonio Palocci, em que a divergência entre a Polícia Federal e o Ministério Público resultou em prejuízos à investigação, com divulgação antecipada de conteúdos e impacto sobre o processo eleitoral, sem que as informações fossem devidamente corroboradas. Ele destacou que o buen exemplo deve ser seguido: o acusado precisa oferecer elementos novos, como registros de conversas em celulares apreendidos, detalhes de acordos sigilosos, identificação de intermediários e outros envolvidos, sob pena de a proposta ser considerada inútil.

A posição da PF e da PGR, portanto, visa evitar benefícios sem contrapartida real para as apurações. Diante da rejeição, o ex-banqueiro enfrenta um dilema: ou aprimora sua proposta com dados concretos e autoincriminação, ou arcará com as consequências em um eventual processo, dada a gravidade dos delitos atribuídos a ele. A Operação Compliance Zero apura irregularidades no Banco Master, e Vorcaro é considerado uma figura central no esquema.

Seu futuro jurídico dependerá da capacidade de construir uma delação que cumpra os requisitos legais de utilidade e credibilidade. Caso contrário, tende a enfrentar uma condenação severa, considerando o volume de evidências já reunido pelas autoridades. O desfecho do caso também servirá como precedente sobre os critérios de aceitação de acordos de colaboração premiada no Brasil, reforçando a importância de conteúdo substantivo nas propostas apresentadas pelos investigados





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