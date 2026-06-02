Segunda chance para Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

A segunda chance de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, gera apreensão em Brasília. O banqueiro fracassou na primeira tentativa de acordo com a PF e agora recebeu uma segunda chance.

A segunda chance de Daniel Vorcaro , dono do Banco Master , gera apreensão em Brasília. Após fracassar na primeira tentativa de acordo com a PF, o banqueiro recebeu uma segunda chance .

A PF já tem provas robustas, mas o ministro Mendonça autorizou nova negociação que exigirá colaboração efetiva de Vorcaro para avançar nas investigações. Segundo o colunista Robson Bonin, investigadores avaliam que Vorcaro omitiu informações relevantes e tentou blindar aliados durante a negociação inicial. O banqueiro está preso e é apontado como figura central do esquema investigado pela PF. Durante a negociação inicial, Vorcaro apresentou versões consideradas frágeis e evitou aprofundar temas sensíveis relacionados às conexões políticas do Banco Master.

Ele também criou muita historinha e contou menos do que sabia, segundo Bonin. A eventual homologação de uma nova delação de Vorcaro pode ampliar o alcance político do escândalo do Master e aprofundar investigações sobre relações entre empresários, operadores financeiros e figuras do mundo político.

Ao mesmo tempo, a resistência inicial da PF à primeira proposta reforça a avaliação de que as autoridades já possuem um conjunto relevante de provas obtidas a partir de celulares, documentos e cruzamentos de dados bancários e telemáticos





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