Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Segunda chance para Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

Política News

Segunda chance para Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Daniel VorcaroBanco MasterPF
📆6/2/2026 5:09 PM
📰VEJA
56 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 43% · Publisher: 92%

A segunda chance de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, gera apreensão em Brasília. O banqueiro fracassou na primeira tentativa de acordo com a PF e agora recebeu uma segunda chance.

A segunda chance de Daniel Vorcaro , dono do Banco Master , gera apreensão em Brasília. Após fracassar na primeira tentativa de acordo com a PF, o banqueiro recebeu uma segunda chance .

A PF já tem provas robustas, mas o ministro Mendonça autorizou nova negociação que exigirá colaboração efetiva de Vorcaro para avançar nas investigações. Segundo o colunista Robson Bonin, investigadores avaliam que Vorcaro omitiu informações relevantes e tentou blindar aliados durante a negociação inicial. O banqueiro está preso e é apontado como figura central do esquema investigado pela PF. Durante a negociação inicial, Vorcaro apresentou versões consideradas frágeis e evitou aprofundar temas sensíveis relacionados às conexões políticas do Banco Master.

Ele também criou muita historinha e contou menos do que sabia, segundo Bonin. A eventual homologação de uma nova delação de Vorcaro pode ampliar o alcance político do escândalo do Master e aprofundar investigações sobre relações entre empresários, operadores financeiros e figuras do mundo político.

Ao mesmo tempo, a resistência inicial da PF à primeira proposta reforça a avaliação de que as autoridades já possuem um conjunto relevante de provas obtidas a partir de celulares, documentos e cruzamentos de dados bancários e telemáticos

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VEJA /  🏆 5. in BR

Daniel Vorcaro Banco Master PF Segunda Chance Investigação

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Master: A principal condição da PGR e da PF para aceitar a nova delação de VorcaroMaster: A principal condição da PGR e da PF para aceitar a nova delação de VorcaroNegociações foram retomadas na semana passada, mas ainda não houve avanço concreto
Read more »

Flávio reduz pressão da direita com pauta de segurança após crise com VorcaroFlávio reduz pressão da direita com pauta de segurança após crise com VorcaroApoiado por Tarcísio, Zema e Caiado, senador tenta transformar decisão dos EUA sobre PCC e CV em ativo para a disputa presidencial de 2026
Read more »

Lula tem 45% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro, 40%, no 2º turno, diz pesquisaLula tem 45% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro, 40%, no 2º turno, diz pesquisaLevantamento RealTime Big Data mostra que presidente passou novamente à frente do senador após divulgação de relação de Flávio com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Read more »

Os bastidores das citações a ministros do STF na delação recusada de Daniel VorcaroOs bastidores das citações a ministros do STF na delação recusada de Daniel VorcaroSegundo Robson Bonin, investigadores avaliaram que ex-banqueiro omitiu informações relevantes e comprometeu a credibilidade da primeira proposta de colaboração
Read more »



Render Time: 2026-06-02 20:08:47