The banking sector in the country has been bolstering its provisions for potential losses at the outset of the year, in view of the restrictive credit cycle. A sizeable amount of $44.8 billion in provisioning against doubtful debtors (PDD) was dispatched during the first quarter, marking a 33% surge from a comparable period last year, adjusted for recoveries of already written-off receivables, to provide a more accurate estimation of provisioning.

O setor bancário, com início do ano reforçando as provisões para eventual perdas na fase inicial do ano, face ao ciclo restritivo de crédito, registrou despesas de R$ 44,8 bilhões em provisões contra devedores duvidosos (PDD) no primeiro trimestre, com crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano passado.

O aumento pode ser atribuído à fórmula conhecida como 'custo de crédito', que desconta valores recuperados de créditos já baixados. Parte do movimento se deve aos efeitos da regulamentação CMN 4.966 e ao ambiente macroeconômico que pressiona as provisões e indicadores de inadimplência. O Banco do Brasil (BB) se vê em um estreitamento na recuperação de créditos, com inadimplência rural superior a 6,22% e carteira do agronegócio com maior risco.

As outras instituições também Experiencing deterioração nas métricas de qualidade, embora haja variações na intensidade da piora. O Santander viu aumento na taxa de inadimplência, o Bradesco teve elevação mínima, enquanto o Itaú teve inadimplência em micro, pequenas e médias empresas, influenciada pelo fim do período de carência (o presente artigo não especifica o fim). O presidente do Itaú esperava que a métrica não avançasse mais do que 0,2 ponto porcentual. Em grandes empresas, casos pontuais afetavam desempenho. Nenhum deles revelou nomes, mas contribuem para o crescimento das provisões





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