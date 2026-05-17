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Section 301 investigação continua representando ameaça a Brasil

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Section 301 investigação continua representando ameaça a Brasil
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📆5/17/2026 6:59 PM
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Apesar da aproximação diplomática, a investigação comercial conhecida como Section 301, conduzida pelo Departamento de Comércio Norte-Americano, ainda representa uma ameaça real para novas tarifas ao Brasil.

Apesar do clima de aproximação diplomática, a investigação comercial conhecida como Section 301 — conduzida pelo Departamento de Comércio norte-americano — ainda representa uma ameaça concreta de novas tarifas ao Brasil.

O analista de economia Gabriel Monteiro destacou que a principal conquista do encontro foi a criação de um grupo de trabalho para discutir, em nível técnico, quais são as demandas americanas e em quais pontos o Brasil estará disposto a ceder para viabilizar um acordo.

"O Brasil terá de ceder em alguns pontos se quiser conquistar esse acordo e encerrar a investigação comercial", revelou Monteiro. A investigação americana abrange uma série de temas sensíveis, entre eles as tarifas aplicadas ao etanol americano importado pelo Brasil, que, segundo o Departamento de Comércio dos EUA, concorre diretamente com meios de pagamento norte-americanos como Visa e Mastercard, e questões relacionadas a direitos de imagem, patentes e propriedade intelectual, em São Paulo, citada nominalmente na investigação em razão da pirataria.

Regulações envolvendo grandes empresas de tecnologia também fazem parte do escopo investigativo.

"O governo norte-americano quer uma vitória, um acordo para levar para casa e que Donald Trump possa comemorar com seus aliados e com seus eleitores", afirmou Gabriel Monteiro. O Brasil está preparado para negociareseedentes pelo principal comprador norte-americano do Brasil, descrito como o principal comprador do Brasil.

Mesmo com a queda das tarifas decorrente de uma decisão da Suprema Corte americana no início deste ano, o risco não foi eliminado, segundo Monteiro, que alertou que logo após a decisão, o Departamento de Comércio abriu novas investigações contra outras 60 economias, sinalizando que esse instrumento será utilizado como ferramenta de pressão.

"O Brasil pode se tornar um bode expiatório", alertou o analista. "Apesar da melhora nas relações diplomáticas, um acordo formal ainda é necessário para garantir que o país não sofra novas sanções comerciais", pediu Monteiro. Para o analista, o desfecho das negociações deve se tornar mais claro ao longo da semana

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