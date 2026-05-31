Secretaria Estadual da Saúde investiga caso suspeito de ebola em São Paulo e Rio de Janeiro

Investigação ocorre por causa da combinação entre histórico recente de viagem internacional e sintomas apresentados pelos pacientes. Pacientes acompanhados em São Paulo e Rio de Janeiro apresentam sintomas compatíveis com febres hemorrágicas virais e possíveis doenças infecciosas, mas ainda não foi descartada a possibilidade de ebola.

Secretaria Estadual da Saúde investiga caso suspeito de ebola ; paciente de 37 anos está internado, em isolamento, no Hospital Emílio Ribas Dois casos suspeitos de ebola são acompanhados por autoridades de saúde em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Os pacientes passaram recentemente por países africanos com registros da doença e apresentaram sintomas compatíveis com infecções virais. Neste sábado (30), eles tiveram diagnóstico para outras doenças: em São Paulo, um homem internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas testou positivo para meningite; no Rio, um viajante belga acompanhado pela Fiocruz foi diagnosticado com malária. Apesar dos diagnósticos, a possibilidade de ebola ainda não havia sido descartada até a última atualização.

Os dois seguem isolados e monitorados pelas autoridades de saúde. Veja abaixo o que se sabe sobre os casos





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