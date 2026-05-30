Secretaria de Segurança Pública afirma que tem ampliado canais de denúncia de violência sexual

A Secretaria de Segurança Pública do Estado afirmou que tem ampliado canais de denúncia de violência sexual e que 'monitora e enfrenta todas as modalidades criminosas'. Em abril, houve aumento nos assassinatos e queda nos latrocínios.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado afirmou que tem ampliado canais de denúncia de violência sexual e que 'monitora e enfrenta todas as modalidades criminosas'.

Em abril, houve aumento nos assassinatos e queda nos latrocínios. A pasta afirmou que tem reforçado as ações conjuntas das polícias Civil e Militar, com intensificação do policiamento ostensivo, operações contra quadrilhas e organizações criminosas.

Além disso, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que a polícia mantém diligências buscando o esclarecimento de um estupro coletivo contra uma adolescente de 14 anos, praticado na zona leste da capital paulista. A vítima é deficiente e as agressões teriam sido cometidas por até 10 rapazes, todos menores de idade. O caso aconteceu em março, mas foi registrado nesta semana na 8ª Delegacia da Defesa da Mulher (DDM).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que a polícia mantém diligências buscando o esclarecimento dos fatos. O caso teria sido descoberto após a mãe da vítima ver imagens do ato circulando na internet.

'Detalhes serão preservados por envolver menores e por se tratar de crime sexual', disse a pasta, em comunicado. A Secretaria de Segurança Pública também afirmou que a polícia tem trabalhado para prevenir a violência sexual e que 'todas as ocorrências são investigadas e que o enfrentamento à violência contra mulheres, crianças e adolescentes é prioridade da atual gestão'.

Além disso, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que 'O Estado tem ampliado canais de denúncia, acolhimento especializado e medidas de proteção às vítimas'. A Secretaria de Segurança Pública também afirmou que a polícia tem trabalhado para prevenir a violência sexual e que 'todas as ocorrências são investigadas e que o enfrentamento à violência contra mulheres, crianças e adolescentes é prioridade da atual gestão'.

A Secretaria de Segurança Pública também afirmou que a polícia tem trabalhado para prevenir a violência sexual e que 'O Estado tem ampliado canais de denúncia, acolhimento especializado e medidas de proteção às vítimas'. A Secretaria de Segurança Pública também afirmou que a polícia tem trabalhado para prevenir a violência sexual e que 'todas as ocorrências são investigadas e que o enfrentamento à violência contra mulheres, crianças e adolescentes é prioridade da atual gestão'.

A Secretaria de Segurança Pública também afirmou que a polícia tem trabalhado para prevenir a violência sexual e que 'O Estado tem ampliado canais de denúncia, acolhimento especializado e medidas de proteção às vítimas'





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