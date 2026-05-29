Secretaria de Fazenda de Duque de Caxias presta contas das metas fiscais em audiência pública

Em audiência pública na Câmara Municipal, o secretário Carlos Mello detalhou a arrecadação do 1º quadrimestre de 2026, destacando desafios no ICMS e IPTU, aumento nas transferências da União e índices abaixo do mínimo em saúde e educação. Representantes do sindicato dos professores questionaram sobre educação e servidores.

A Secretaria de Fazenda de Duque de Caxias realizou, no dia 27 de maio, Audiência Pública na Câmara Municipal para prestar contas das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2026.

O evento, conduzido pelo secretário Carlos Mello e pelo subsecretário Jair, contou com a presença dos vereadores Juliana do Táxi (PL), Michel Reis (SD) e Delza de Oliveira (MDB), além de representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe/DC) e da sociedade civil. A apresentação detalhou a evolução das receitas correntes arrecadadas entre 2022 e 2026, destacando que, para o primeiro quadrimestre deste ano, a previsão inicial era de pouco mais de R$ 1,99 bilhão, mas o valor arrecadado atualizado ficou em torno de R$ 1,82 bilhão, correspondendo a 90,24% do orçado.

O secretário explicou que a diferença se deve principalmente à queda na arrecadação do ICMS, que é o principal tributo do município, impactado por ações judiciais de cidades como Petrópolis e Angra dos Reis, que, segundo ele, manipulam liminares de forma irregular. Mello afirmou que a prefeitura trava uma batalha judicial há dois anos para reverter essa situação e que acredita em uma compensação a partir de junho, devido ao aumento do preço do barril de petróleo, que reflete nos royalties repassados ao município com defasagem de 90 dias.

No que diz respeito ao IPTU, o secretário espera recuperar a diferença com a Lei da Anistia que será encaminhada à Câmara ainda em junho. Já o ITBI apresentou uma redução de R$ 8 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior, explicada pelo caráter cíclico do imposto e pelas vendas de imóveis no primeiro semestre de 2025.

As transferências da União, por outro lado, cresceram de R$ 449 milhões para aproximadamente R$ 496 milhões, com destaque para o Fundeb, que passou de R$ 181 milhões para R$ 220 milhões. Apesar do aumento, os índices constitucionais de aplicação em saúde e educação ficaram abaixo dos mínimos: saúde alcançou 8,43% (mínimo de 15%) e educação 22,66% (mínimo de 25%).

Mello justificou que o primeiro quadrimestre é um período de ajustes e que, ao longo dos meses seguintes, as despesas serão equilibradas, especialmente na saúde, que recebeu emendas parlamentares e realizou pagamentos. A despesa líquida com pessoal ficou em 53,18% da receita corrente líquida, abaixo do limite legal de 54%, resultado de um trabalho exaustivo com todas as secretarias.

Após a exposição, o coordenador-geral do Sepe/DC, professor Arilson Mendes, e a professora Rosângela Rosa questionaram a mudança na metodologia do Piso Nacional do Magistério, a falta de mediadores para crianças atípicas, a carência de materiais nas escolas, a necessidade de concurso público, o reajuste salarial dos servidores e a suposta perda de verbas da merenda escolar devido a falhas na prestação de contas. O ex-vereador Nivan Almeida sugeriu a realização de audiência pública específica da Educação, ideia endossada pelo secretário Mello, que lembrou que a saúde e a educação têm percentuais mínimos de 15% e 25%, respectivamente, e que uma audiência sobre educação depende de lei federal, mas pediu união dos vereadores para tanto.

A vereadora Delza de Oliveira se comprometeu a propor que a secretária de Educação compareça à Câmara para esclarecimentos. A audiência foi encerrada com a reafirmação do compromisso da gestão com a transparência fiscal e o diálogo com a comunidade





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Câmara Municipal Metas Fiscais ICMS Educação Saúde

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Funasg Mais tem nova edição em unidade da Secretaria de Fazenda | São GonçaloServidores tiveram acesso a vacinas, testes rápidos e aferição de pressão arterial

Read more »

Vereadores de Caxias cobram melhorias no transporte público | Duque de CaxiasEles também ressaltaram ações feitas nos bairros da cidade

Read more »

Prefeitura de Duque de Caxias entrega nova clínica da família | Duque de CaxiasUnidade vai atender 14 mil pessoas

Read more »

Alunos são aprovados para nova companhia de dança de Caxias | Duque de CaxiasSelecionados vão precisar realizar a matrícula

Read more »