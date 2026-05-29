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Secretaria de Fazenda de Duque de Caxias presta contas das metas fiscais em audiência pública

Política News

Secretaria de Fazenda de Duque de Caxias presta contas das metas fiscais em audiência pública
Câmara MunicipalMetas FiscaisICMS
📆5/29/2026 12:55 AM
📰jornalodia
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Em audiência pública na Câmara Municipal, o secretário Carlos Mello detalhou a arrecadação do 1º quadrimestre de 2026, destacando desafios no ICMS e IPTU, aumento nas transferências da União e índices abaixo do mínimo em saúde e educação. Representantes do sindicato dos professores questionaram sobre educação e servidores.

A Secretaria de Fazenda de Duque de Caxias realizou, no dia 27 de maio, Audiência Pública na Câmara Municipal para prestar contas das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2026.

O evento, conduzido pelo secretário Carlos Mello e pelo subsecretário Jair, contou com a presença dos vereadores Juliana do Táxi (PL), Michel Reis (SD) e Delza de Oliveira (MDB), além de representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe/DC) e da sociedade civil. A apresentação detalhou a evolução das receitas correntes arrecadadas entre 2022 e 2026, destacando que, para o primeiro quadrimestre deste ano, a previsão inicial era de pouco mais de R$ 1,99 bilhão, mas o valor arrecadado atualizado ficou em torno de R$ 1,82 bilhão, correspondendo a 90,24% do orçado.

O secretário explicou que a diferença se deve principalmente à queda na arrecadação do ICMS, que é o principal tributo do município, impactado por ações judiciais de cidades como Petrópolis e Angra dos Reis, que, segundo ele, manipulam liminares de forma irregular. Mello afirmou que a prefeitura trava uma batalha judicial há dois anos para reverter essa situação e que acredita em uma compensação a partir de junho, devido ao aumento do preço do barril de petróleo, que reflete nos royalties repassados ao município com defasagem de 90 dias.

No que diz respeito ao IPTU, o secretário espera recuperar a diferença com a Lei da Anistia que será encaminhada à Câmara ainda em junho. Já o ITBI apresentou uma redução de R$ 8 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior, explicada pelo caráter cíclico do imposto e pelas vendas de imóveis no primeiro semestre de 2025.

As transferências da União, por outro lado, cresceram de R$ 449 milhões para aproximadamente R$ 496 milhões, com destaque para o Fundeb, que passou de R$ 181 milhões para R$ 220 milhões. Apesar do aumento, os índices constitucionais de aplicação em saúde e educação ficaram abaixo dos mínimos: saúde alcançou 8,43% (mínimo de 15%) e educação 22,66% (mínimo de 25%).

Mello justificou que o primeiro quadrimestre é um período de ajustes e que, ao longo dos meses seguintes, as despesas serão equilibradas, especialmente na saúde, que recebeu emendas parlamentares e realizou pagamentos. A despesa líquida com pessoal ficou em 53,18% da receita corrente líquida, abaixo do limite legal de 54%, resultado de um trabalho exaustivo com todas as secretarias.

Após a exposição, o coordenador-geral do Sepe/DC, professor Arilson Mendes, e a professora Rosângela Rosa questionaram a mudança na metodologia do Piso Nacional do Magistério, a falta de mediadores para crianças atípicas, a carência de materiais nas escolas, a necessidade de concurso público, o reajuste salarial dos servidores e a suposta perda de verbas da merenda escolar devido a falhas na prestação de contas. O ex-vereador Nivan Almeida sugeriu a realização de audiência pública específica da Educação, ideia endossada pelo secretário Mello, que lembrou que a saúde e a educação têm percentuais mínimos de 15% e 25%, respectivamente, e que uma audiência sobre educação depende de lei federal, mas pediu união dos vereadores para tanto.

A vereadora Delza de Oliveira se comprometeu a propor que a secretária de Educação compareça à Câmara para esclarecimentos. A audiência foi encerrada com a reafirmação do compromisso da gestão com a transparência fiscal e o diálogo com a comunidade

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