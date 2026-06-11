Secretário de Defesa dos EUA afirma que todas as opções estão sobre a mesa para Cuba

Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, declara que o Pentágono possui diversas alternativas, de diplomacia a ação militar, diante da crise em Cuba, enquanto o representante cubano na ONU rejeita a interferência americana.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos , Pete Hegseth, declarou que todas as alternativas possíveis estão sendo avaliadas diante da crise política em Cuba. Em entrevista realizada durante sua visita ao Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), localizado na Flórida, o oficial ficou conhecido por enfatizar que "temos opções por todos os lados" ao ser indagado sobre a viabilidade de uma operação militar para capturar ou neutralizar o presidente cubano, Miguel Díaz‑Canel.

Segundo Hegseth, o planejamento de cenários de contingência é parte integrante do trabalho diário do Pentágono, e o CENTCOM está preparado para desenvolver estratégias que variem desde medidas de pressão diplomática até intervenções militares de maior escala, dependendo das diretrizes que vierem do presidente dos Estados Unidos. Ele acrescentou que a situação em Cuba está sob forte escrutínio internacional e que, embora o governo cubano enfrente pressões internas para tomar decisões críticas, "às vezes os líderes tomam decisões erradas quando estão sob pressão".

O secretário sublinhou que o futuro da ilha dependerá das escolhas feitas em Washington, indicando que o presidente americano terá a palavra final sobre qualquer ação futura. Em resposta às declarações de Hegseth, o representante permanente de Cuba nas Nações Unidas, Ernesto Soberón, utilizou a rede social X para contestar a ideia de que o destino da nação cubana estaria nas mãos de Washington.

Soberón afirmou que o futuro de Cuba é exclusivamente responsabilidade do povo cubano e de seu governo, denunciando a posição do secretário de Defesa como equivocada. O discurso cubano reforça a narrativa de soberania nacional e de resistência contra o que considera ser interferência externa, particularmente no contexto de um bloqueio petrolífero imposto pela Casa Branca desde o início do ano.

Esse bloqueio agravou a crise energética que o país enfrenta, pressionando o regime a implementar reformas políticas e econômicas que, segundo Washington, são necessárias para garantir a estabilidade da região. A escalada de tensões entre Washington e Havana faz parte de um cenário mais amplo de confrontos geopolíticos na América Latina.

A administração americana tem intensificado a pressão sobre o governo cubano, combinando sanções econômicas com retórica de possíveis intervenções militares, semelhante à operação realizada na Venezuela para capturar o presidente Nicolás Maduro. Embora Hegseth tenha evitado confirmar detalhes sobre planos concretos, ele reiterou que o Departamento de Defesa está pronto para responder a qualquer eventualidade.

Essa postura tem gerado preocupação entre analistas de segurança, que apontam para o risco de um novo confronto armado na região, bem como entre organizações de direitos humanos, que temem violações de soberania e de direitos civis. Nesse contexto, a comunidade internacional observa atentamente os desdobramentos, enquanto Cuba busca equilibrar as demandas internas de reforma com a necessidade de preservar sua independência diante da crescente pressão externa





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