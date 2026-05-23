Sebastian Vettel perde a vitória do GP do Canadá de 2019 por punição de cinco segundos após incidente de corrida

Um dos momentos mais memoráveis da temporada de 2019, o GP do Canadá viu Sebastian Vettel perder a vitória por conta de uma punição de cinco segundos após um incidente de corrida. A decisão foi recebida com indignação em Vettel e provocou debate entre pilotos e especialistas até os dias atuais.

O GP do Canadá de 2019 entrou para a história da Fórmula 1 não apenas pela vitória de Lewis Hamilton , mas também por uma polêmica que envolveu o paddock.

Depois de cruzar a linha de chegada em primeiro, Sebastian Vettel perdeu o triunfo por conta de uma punição de cinco segundos aplicada pelos comissários, em um episódio que dividiu pilotos, equipes e torcedores. A corrida no Circuito Gilles Villeneuve caminhava para a primeira vitória da Ferrari na temporada, mas Vettel sofreu forte pressão do britânico Hamilton na reta final, especialmente após o desgaste dos pneus.

Durante a retomada, Hamilton precisou frear e mudar ligeiramente a trajetória para evitar um possível contato com o muro e também com a Ferrari. Os comissários entenderam que Vettel voltou ao traçado de maneira insegura e anunciaram a punição. Mesmo mantendo a liderança até a bandeirada, Vettel não conseguiu abrir a vantagem necessária e cedeu a vitória a Hamilton. A decisão foi recebida com indignação em Vettel e a Ferrari tentou recorrer após o GP, sem sucesso.

Na pista, Vettel protagonizou um gesto inofensivo, trocando manualmente as placas de posição dos carros para reclamar do resultado oficial. A punição segue sendo considerada como uma das decisões mais controversas da Fórmula 1 moderna, debatida entre fãs e especialistas até os dias atuais





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