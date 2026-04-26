Sebastian Sawe quebra recorde mundial da Maratona de Londres e entra para a história

O queniano Sebastian Sawe se tornou o primeiro atleta a completar uma maratona oficial abaixo de duas horas, com o tempo de 1h59min30s na Maratona de Londres. Tigst Assefa também estabeleceu um novo recorde na prova feminina.

Sebastian Sawe , do Quênia, gravou seu nome nos anais do atletismo neste domingo, 26 de abril, ao conquistar a Maratona de Londres com um tempo impressionante de 1h59min30s.

Essa performance histórica não apenas lhe garantiu a vitória, mas também o consagrou como o primeiro atleta a completar os desafiadores 42,195 quilômetros em menos de duas horas em uma competição oficial, um marco quebrando uma barreira considerada por muitos como inatingível. A conquista de Sawe supera o recorde anterior, estabelecido por seu compatriota Kelvin Kiptum em 2023, com um tempo de 2h00min35s, demonstrando uma evolução notável no desempenho dos maratonistas de elite.

A busca por quebrar a barreira das duas horas na maratona tem sido uma obsessão no mundo do atletismo por décadas. Em 2019, Eliud Kipchoge, também queniano, alcançou esse feito em uma corrida experimental realizada em Viena, Áustria.

No entanto, essa performance não foi reconhecida como um recorde mundial oficial devido às condições controladas e ao uso de recursos que não são permitidos em competições regulares, como revezamento de pacemakers e hidratação assistida. A vitória de Sawe em Londres, portanto, representa um avanço significativo, pois foi alcançada em uma competição tradicional, com regras oficiais e com a presença de outros atletas de alto nível disputando a liderança.

A prova londrina é conhecida por seu percurso rápido e favorável, atraindo os melhores maratonistas do mundo e proporcionando um palco ideal para a busca por recordes. A estratégia de Sawe, que envolveu manter um ritmo elevado desde o início e abrir vantagem nos quilômetros finais, demonstrou sua força física e mental, além de um planejamento tático impecável.

A disputa acirrada com o etíope Yomif Kejelcha durante grande parte da prova adicionou emoção e suspense à corrida, culminando em um final emocionante com a vitória de Sawe. A Maratona de Londres se destacou não apenas pela quebra do recorde mundial masculino, mas também pelo desempenho excepcional na prova feminina. A etíope Tigst Assefa conquistou o primeiro lugar com um tempo de 2h15min41s, estabelecendo um novo recorde para a categoria feminina e confirmando seu domínio na distância.

A performance de Assefa demonstra o crescente nível de competitividade no atletismo feminino e a capacidade das atletas de superar seus próprios limites. A prova reuniu mais de 50 mil participantes de todo o mundo, transformando as ruas de Londres em um palco vibrante e inspirador. O percurso icônico da maratona, que passa por pontos turísticos como a Tower Bridge e o Palácio de Buckingham, oferece aos corredores e espectadores uma experiência única e memorável.

A atmosfera festiva e o apoio da torcida ao longo do percurso contribuem para o sucesso da Maratona de Londres, que se consolida como uma das principais provas de rua do calendário internacional. A vitória de Sebastian Sawe e Tigst Assefa em Londres representam um marco histórico para o atletismo, inspirando atletas de todo o mundo a perseguir seus sonhos e a desafiar os limites do possível.

A quebra do recorde mundial masculino na Maratona de Londres demonstra que a barreira das duas horas na maratona não é mais uma utopia, mas sim um objetivo alcançável, impulsionando a busca por novas tecnologias e estratégias de treinamento para aprimorar o desempenho dos atletas





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