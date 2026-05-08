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Score de crédito: entenda sua importância e como melhorar sua pontuação

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Score de crédito: entenda sua importância e como melhorar sua pontuação
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📆5/8/2026 6:49 AM
📰CNNBrasil
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Descubra o que é score de crédito, como ele funciona e quais ações podem ajudar a melhorar sua pontuação para acessar melhores condições financeiras. O Meu Crédito Inter oferece ferramentas para acompanhar e evoluir seu perfil de forma transparente.

Entender o que é score de crédito e para que ele serve é essencial para quem deseja acessar melhores condições financeiras. Na prática, a nota de crédito funciona como um indicador de confiança utilizado por instituições financeiras para avaliar o risco de conceder crédito.

Quanto maior o score, maiores tendem a ser as chances de aprovação e de acesso a limites mais altos e taxas mais atrativas. Com o Meu Crédito Inter, esse processo se torna mais transparente, permitindo que o usuário acompanhe sua evolução e entenda exatamente o que impacta sua avaliação. A nota leva em consideração histórico de pagamentos, uso do crédito, renda declarada, dados cadastrais e até informações compartilhadas via Open Finance (quando autorizado).

A importância de uma vida financeira organizada não pode ser subestimada. O planejamento e a consistência das finanças são determinantes para melhorar a pontuação e ampliar oportunidades. Antes de buscar crédito, é crucial entender quais fatores influenciam diretamente a sua nota.

Entre eles, destacam-se o histórico de pagamentos, que reflete a pontualidade em contas e faturas, o nível de endividamento e o uso do limite, a atualização de dados cadastrais e renda, o relacionamento com instituições financeiras e o comportamento financeiro ao longo do tempo. Esses elementos são avaliados de forma contínua e impactam diretamente a capacidade de acesso a melhores condições de crédito.

Estar atento à nota de crédito ajuda a tomar decisões mais conscientes e planejar melhor o uso do dinheiro. No Meu Crédito Inter, todo o processo é centralizado e intuitivo, permitindo que você visualize sua pontuação, entenda os critérios analisados e saiba quando haverá uma nova avaliação.

Para acessar essa funcionalidade no app, basta seguir alguns passos simples: acesse a área de 'Empréstimo e Financiamento' e clique em 'Meu Crédito', atualize suas informações de renda e perfil financeiro, responda perguntas rápidas sobre seu comportamento financeiro, consulte sua nota e acompanhe os indicadores, e verifique sugestões para melhorar seu perfil. É possível melhorar o score de crédito com ações simples, como pagar contas e faturas sempre em dia, evitar o uso excessivo do limite do cartão, manter dados atualizados no aplicativo, movimentar a conta com frequência e organização, evitar atrasos e inadimplência e utilizar crédito de forma consciente e planejada.

O Meu Crédito Inter oferece um roteiro de evolução personalizado, mostrando exatamente o que pode ser ajustado para aumentar suas chances de aprovação. Com mais transparência e orientação, o usuário consegue construir um histórico financeiro mais sólido e conquistar melhores oportunidades ao longo do tempo. O score de crédito é reflexo do seu comportamento financeiro

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