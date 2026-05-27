Scanntech lança Promo Bin para descontos automáticos no caixa e quadruplica recorrência de cartões

A empresa uruguaia Scanntech introduz no Brasil a Promo Bin, tecnologia que aplica descontos em produtos específicos no momento do pagamento, sem necessidade de cupons ou cadastro. Resultados iniciais mostram aumento expressivo na fidelização de clientes.

Uma empresa de tecnologia para o varejo, fundada em 1992 no Uruguai e presente no Brasil desde 2013, acaba de lançar a Promo Bin , um serviço que permite que bandeiras de cartão e bancos ofereçam descontos diretamente no caixa do supermercado, em produtos específicos, sem que o cliente precise apresentar cupom, fazer cadastro ou ativar promoção em aplicativo.

A tecnologia lê a transação no ponto de venda, identifica a bandeira do cartão e os itens elegíveis, e aplica o desconto na hora. O caso mais emblemático é a parceria entre a Scanntech, empresa por trás da Promo Bin, a Caixa Econômica Federal e a bandeira Elo, que oferece até 30% de desconto em itens da cesta básica nos cartões emitidos pelo banco.

Os resultados são expressivos: a quantidade de vezes em que o mesmo cartão voltou à loja quadruplicou entre fevereiro de 2025 e fevereiro de 2026. Itens contemplados pela promoção tiveram saltos relevantes em volume de venda: arroz de 5 quilos subiu 27%, leite UHT de 1 litro avançou 22%, feijão de 1 quilo cresceu 7% e açúcar de 1 quilo, 6%.

Segundo Thomaz Machado, CEO da Scanntech Brasil, a Promo Bin opera em nível de SKU, código de identificação de produto, sem que o consumidor precise tomar qualquer ação prévia. A diferença em relação ao cashback tradicional, que devolve um percentual sobre o ticket inteiro, é que aqui o desconto incide sobre itens estratégicos escolhidos pela bandeira ou pelo banco - o que torna a ação financeiramente mais eficiente para quem banca o desconto e mais visível para quem compra.

O próximo passo da Scanntech é levar a Promo Bin para além da cesta básica e do recorte de classe popular. A mesma tecnologia pode ser aplicada em outros itens, com bandeiras e emissores diferentes. A empresa também trabalha para ampliar a base de varejistas conectados - hoje a plataforma já está presente em 95% das principais redes de supermercado do Brasil, e a meta é replicar o modelo em farmácias e perfumarias.

A Promo Bin trabalha em uma camada de software que se integra ao sistema de frente de caixa do varejo, no qual a Scanntech já tem capilaridade. Quando o consumidor passa o cartão, a tecnologia identifica a bandeira pelo bin, código de seis dígitos que identifica o emissor do cartão, cruza com a lista de produtos elegíveis daquela campanha e aplica o desconto antes do fechamento da venda. O cliente vê o abatimento direto no cupom fiscal.

Para o varejo, o ganho está no fluxo de loja e no ticket. A campanha com Caixa e Elo mostrou que a recorrência do mesmo cartão na mesma loja se multiplicou, o que sinaliza fidelização sem programa de pontos. Para a bandeira e o banco, o incentivo está em transformar o cartão em meio preferencial de pagamento em compras frequentes - segmento dominado historicamente pelo dinheiro e, mais recentemente, pelo Pix.

A Scanntech foi fundada em 1992 em Montevidéu pelos sócios Raul Polakof, Benny Szylkowski e Soledad Fernandez. Polakof, hoje CEO global, começou a empresa a partir de uma ideia da adolescência: capturar os dados de venda dos caixas da rede de supermercados dos pais para entender o que vendia, quando e a que preço. A empresa cresceu primeiro no Uruguai, depois na Argentina e no Chile, e tentou entrar no Brasil oferecendo apenas serviços de automação comercial, sem sucesso.

A Scanntech, que levantou mais de 200 milhões de reais da gestora americana Warburg Pincus, está conectada a 95% das principais redes de varejo alimentar do país e atende ainda mais de 40 mil lojas independentes. Entre os clientes industriais estão Ambev, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever e Mondelez. A Promo Bin é a aposta mais recente para diversificar receita para além da venda de dados para indústria e varejo, entrando no ecossistema de meios de pagamento.

O principal obstáculo do novo projeto é de adoção. A tecnologia depende de três pontas se moverem juntas: a bandeira, que precisa contratar e bancar o desconto, o banco emissor, que precisa promover a campanha aos seus clientes, e o varejo, que precisa estar conectado à plataforma da Scanntech. A promoção também impacta o comportamento do consumidor. A oferta de descontos automáticos, sem esforço, aumenta a percepção de valor e pode converter compradores que antes se guiavam apenas por preço.

A fidelização observada no caso da Caixa e Elo sugere que a conveniência é um fator poderoso, especialmente para a classe popular, que faz compras frequentes e de menor valor, mas cuja recorrência gera um efeito acumulado significativo para o varejo e para os emissores de cartão. A escalabilidade da Promo Bin é um trunfo.

Como a integração ocorre no sistema de frente de caixa, que a Scanntech já opera em quase todo o grande varejo alimentar brasileiro, a ativação de novas campanhas pode ser rápida e com custo marginal baixo para o varejista. A meta de expandir para farmácias e perfumarias mostra a intenção de atingir outros padrões de compra e categorias de produtos, como cosméticos e medicamentos, onde a sensibilidade a preço e a fidelização também são relevantes.

A entrada da Scanntech no mercado de meios de pagamento coloca a empresa em rota de colisão indireta com players como StoneCo e Totvs, que também oferecem soluções integradas de caixa e processamento de cartões. No entanto, a Scanntech parte de uma posição consolidada de inteligência de dados, o que lhe dá vantagem analytics para criar campanhas hiperdirecionadas. A parceria com grandes bancos e bandeiras, que detêm a relação com o consumidor final, será crucial para o sucesso.

O modelo também tem potencial para ser exportado para outros países da América Latina, onde a Scanntech já tem presença. A experiência acumulada no Brasil, mercado complexo e de grande escala, servirá como laboratório. A adaptação a cada país exigirá negociações semelhantes com emissores locais e varejistas, mas a tecnologia em si é replicável. Em resumo, a Promo Bin representa uma evolução nos descontos no varejo, saindo de um modelo de cupom e aplicativopara um modelo automático e transparente.

A危機 quadruplicação na recorrência do cartão demonstra que, quando o benefício chega sem barreiras, o consumidor responde. O grande desafio será alinhar os interesses das três pontas - varejo, emissor e bandeira - em um modelo financeiro sustentável, especialmente em categorias de margens mais finas





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