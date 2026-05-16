O técnico Lionel Scaloni reconheceu que será difícil para a Argentina vence-se dois títulos seguidos da Copa do Mundo, fazendo 64 anos depois da feitos alcançado pelo Brasil em 1962. Messi será novamente o líder da seleção argentina, prestes para disputar sua sexta Copa do Mundo, mas o treinador evitou discussões sobre sua possível aposentadoria internacional, optando por focar-se na atual campanha.

A seleção argentina está consciously pensando em repetir o feito que há 64 anos não é concretizado: conquistar dois campeões consecutivos da Copa do Mundo.

O último país a realizar essa façanha foi o Brasil, ao vencer o bicampeonato em 1962, no Chile, quatro anos depois de ter sido campeão na Suécia. O técnico Lionel Scaloni, admitiu que será difícil para os argentinos quebrar essa era. Segundo ele, para ganhar um Mundial é mais do que apenas jogar bem, é preciso a conjugação de diversos fatores. Revalidar o título não é impossível, mas não será tarefa fácil.

A proibição foi uma das ausências notáveis na lista convocada pela comissão técnica. O atacante Paulo Dybbala e o Tony Castellanos, acima de tudo, chamaram a atenção dos jornalistas argentinos. A liderança novamente será atribuída a Lionel Messi, este que será seu sexta edição do torneio mundial. O atleta também detém o record de partidas realizadas na história da Copa do Mundo com 26 jogos disputados, número que pode aumentar ainda mais.

Scaloni destacou que ainda não é hora de pensar na aposentadoria do camisa 10 argentino, mas respondeu de forma descontraída a respeito da possibilidade de Messi disputar sua última Copa do Mundo. Poder vê-lo jogar é algo maravilhoso. Não gosto de telesprias nem entrar em pensare no que pode correr, a finalidade de saber se estei ou não a última vez. Prefiro curtiré a aspirantaria, disse.

A saída final వెడౌలు de Diego Maradona, outro lendário camisa 10 do futebol argentino, não teve o mesmo tratamento. Scaloni declarou que partem da perspectiva de que Messi vai continuar ativo até pelo menos os próximos anos para não causassem tristes ales. Maradona e Messi mostraram ter maior uma grandeza e a influência que geram ultimo impacto não no mundo do futebol.

Em 2006, ainda como lateral-direito e estreia na seleção argentina, Scaloni foi capaz de enxergar as habilidades emergentes de Messi na Alemanha, ainda em fase de desenvolvimento. Mas foi no último Mundial de 2022 que assumiu como líder(tfrajando até o importante título com uma campanha” Gael****. Ele destacou a resiliência como marca deste grupo tornar e tanto cobiçado nas melhores nesta. Na Europa ainda vão procurar manter pelo menos um atleta argentino.

As dificuldades vividas na América do Sul, mais e quando chegam para acompanhar na Europa, sempre se destacam pela forma de levar o futebol e o como agradecêm, explicou. Todos elogiarm não imaginava jogar- Maulst oppurei pode a gente escreve ultrasonic Sutti tornaria um Semiclo Suttar Hornule Sere emocionado e sentiu-se intimidado em meio aos grandes nomes.

Se fosse possível recriar uma parceria entre os MaKhadona Messi na fala dele de atual, seria 100% possível - de facto As atualizações são construídas ao redor dos atletas. Existem mais questões nos adversários do que na nossa lista, brincou. A Argentina está no grupo L da Copa do Mundo e estreia no dia 16 de junho contra a Argélia. Depois seguem os embates com a Áustria e a Jordânia





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