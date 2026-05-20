SC Freiburg vs Aston Villa: Highlights, Goals, and Match Details

A comprehensive overview of the SC Freiburg vs Aston Villa match, including highlights, goals, and match details.

Gol! SC Freiburg 0, Aston Villa 2. Emiliano Buendía (Aston Villa) finalização com o pé esquerdo de fora da área ao ângulo superior esquerdo. Assistência de John McGinn.

Oportunidade perdida Ezri Konsa (Aston Villa), de cabeça do lado esquerdo da pequena área. Assistência de John McGinn após escanteio. Finalização bloqueada, Ezri Konsa (Aston Villa) finalização com o pé esquerdo do meio da área. Assistência de Matty Cash com um cruzamento.

Finalização bloqueada, John McGinn (Aston Villa) finalização com o pé esquerdo do lado esquerdo da pequena área. Assistência de Emiliano Buendía com um cruzamento. Gol! SC Freiburg 0, Aston Villa 1.

Youri Tielemans (Aston Villa) finalização com o pé direito do lado direito da área no canto inferior esquerdo. Assistência de Morgan Rogers N após escanteio. Finalização defendida no lado esquerdo do gol. Johan Manzambi (SC Freiburg) finalização com o pé direito de fora da área.

Assistência de Igor Matanovic. Finalização defendida no lado esquerdo do gol. Morgan Rogers (Aston Villa) finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Ollie Watkins.

Oportunidade perdida Igor Matanovic (SC Freiburg), de cabeça do meio da área. Assistência de Lukas Kübler com um passe de cabeça





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