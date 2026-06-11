SBT ironiza discurso oficial da Copa do Mundo e critica postura dos EUA em relação à imigração

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo, realizada no México, foi marcada por um forte posicionamento na TV brasileira. Durante a transmissão do 'SBT', o narrador Galvão Bueno e o comentarista Mauro Beting ironizaram o discurso oficial do evento e criticaram a postura do governo dos Estados Unidos em relação aos trâmites de imigração para o Mundial.

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo, realizada nesta quinta-feira (11) no Estádio Azteca antes do embate entre México e África do Sul, ficou marcada por um forte posicionamento na TV brasileira.

Durante a transmissão do 'SBT', o narrador Galvão Bueno e o comentarista Mauro Beting ironizaram o discurso oficial do evento. No momento em que uma atriz declarou no centro do gramado que 'o futebol une todos', a equipe de transmissão rebateu prontamente na cabine: 'Não tem sido assim', contestaram os jornalistas, criticando abertamente a postura do governo dos Estados Unidos em relação aos trâmites de imigração para o Mundial.

Para embasar a crítica, Galvão e Beting relembraram episódios recentes de tensão diplomática e burocrática que contrastam com o espírito de união do torneio. Entre os exemplos citados, esteve o veto da imigração americana ao árbitro Omar Abdulkadir Artan, impedido de ingressar no país, e as exigências severas impostas à seleção do Irã, que precisou acionar um pedido especial para garantir a entrada em solo estadunidense ao menos 36 horas antes de seus compromissos.

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