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SBT Enfrenta Crises Técnicas e Baixa Audiência em Estreia na Copa do Mundo com Galvão Bueno

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SBT Enfrenta Crises Técnicas e Baixa Audiência em Estreia na Copa do Mundo com Galvão Bueno
SBTGalvão BuenoCopa Do Mundo
📆6/11/2026 7:48 PM
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Apesar do investimento milionário e da contratação de Galvão Bueno, a cobertura da Copa do Mundo pelo SBT foi marcada por falhas graves no streaming e críticas nas redes sociais.

A estreia do Sistema Brasileiro de Televisão, popularmente conhecido como SBT , na transmissão de um evento da magnitude da Copa do Mundo, foi planejada para ser um marco histórico na comunicação brasileira.

A emissora não poupou recursos, investindo cifras milionárias para garantir que sua cobertura fosse não apenas competitiva, mas disruptiva. O ponto central dessa estratégia foi a contratação de Galvão Bueno, que por décadas foi a voz onipresente e quase sinônimo do futebol na TV Globo. A ideia era transferir a autoridade e a nostalgia associadas ao narrador para a nova plataforma, criando um vínculo imediato de confiança com o telespectador.

Além do fator humano, o SBT prometeu uma experiência multiplataforma, integrando a televisão aberta com novas ferramentas digitais, buscando atrair um público mais jovem e conectado, que já não consome mídia apenas através do aparelho de televisão tradicional. No entanto, a realidade da cerimônia de abertura revelou que o planejamento técnico não acompanhou a ambição do marketing. Os primeiros e mais graves problemas surgiram justamente no ambiente digital, onde a emissora havia prometido facilidades que não se concretizaram.

Milhares de usuários que tentaram acompanhar a transmissão via YouTube foram surpreendidos por uma estratégia de redirecionamento frustrante. Em vez de uma live direta, o público encontrou imagens estáticas e avisos insistentes para que clicassem em links externos, conduzindo-os ao +SBT, a nova plataforma de streaming da casa. Essa barreira adicional, em um evento onde cada segundo de emoção conta, gerou uma onda de irritação imediata.

A experiência do usuário foi negligenciada em prol de uma tentativa forçada de migrar a audiência para o seu ecossistema próprio, resultando em uma percepção de amadorismo técnico que contrastava fortemente com o investimento anunciado. A repercussão nas redes sociais foi instantânea e implacável.

O que deveria ser uma celebração do esporte transformou-se em um festival de críticas e piadas, com internautas apontando a ironia de ter a voz mais famosa do futebol em uma transmissão que mal conseguia funcionar digitalmente. Somando-se aos problemas técnicos, os números extraoficiais de audiência começaram a circular, indicando que o SBT estava longe de alcançar a hegemonia da Globo, que continua dominando a preferência do público brasileiro em grandes eventos esportivos.

A disparidade nos números evidenciou que a contratação de grandes nomes, embora importante para a imagem da marca, não é suficiente para garantir o sucesso se a infraestrutura de entrega falhar. No meio desse caos, Galvão Bueno tentou utilizar sua experiência e carisma para salvar a atmosfera da transmissão. Apostando na memória afetiva do torcedor, o narrador buscou resgatar momentos emblemáticos, chegando a citar o Olodum e a energia da Copa de 2014, realizada em solo brasileiro.

Essa tentativa de criar uma conexão emocional serviu como um paliativo, mas não conseguiu apagar a frustração dos espectadores com a parte técnica. O episódio serve como um alerta para a indústria da mídia sobre a complexidade da transição para o streaming e a importância de garantir que a tecnologia seja invisível e eficiente, permitindo que o conteúdo e o talento dos profissionais sejam o verdadeiro foco da atenção do público.

A jornada do SBT na Copa começou com tropeços que agora exigirão um esforço redobrado de correção para que a emissora não perca a chance de se consolidar como uma alternativa viável à liderança do mercado

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