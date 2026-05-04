Savarino critica falta de agressividade do Fluminense e alerta para necessidade de melhorias na Libertadores

O meia Savarino fez duras críticas ao desempenho ofensivo do Fluminense após a derrota para o Internacional e destacou a urgência de melhorias para o jogo da Libertadores contra o Independiente Rivadavia.

Após a derrota do Fluminense para o Internacional no último domingo (3), o meia Savarino fez críticas contundentes à postura ofensiva do Tricolor, destacando a falta de agressividade e eficiência no ataque.

O jogador, em entrevista ao Sportv, expressou sua frustração com o desempenho da equipe, afirmando que, apesar de terem criado oportunidades claras de gol, como um chute seu no travessão e uma chance cara a cara de Serna, a falta de contundência no setor ofensivo foi decisiva para o resultado negativo. Savarino enfatizou que, no futebol, quem marca mais gols geralmente leva a melhor, e que o Fluminense precisa evoluir significativamente para os próximos compromissos, especialmente na Libertadores.

A equipe comandada pelo técnico Zubeldía apresentou uma atuação apagada durante os 90 minutos, com dificuldades para criar jogadas ofensivas de qualidade. Embora o Fluminense tenha controlado a posse de bola, a precisão nos passes finais deixou a desejar, e erros defensivos foram cruciais para a derrota, afastando a possibilidade de assumir a vice-liderança do campeonato.

O time iniciou o jogo com três zagueiros em uma linha de cinco defensores, mas, no segundo tempo, Savarino entrou no lugar de Jemmes e logo acertou o travessão em sua primeira jogada. No entanto, os companheiros não conseguiram aproveitar as chances, e o Inter fechou o placar, consolidando a vitória. Savarino alertou para a necessidade de melhorias urgentes, especialmente com a proximidade do jogo contra o Independiente Rivadavia, marcado para a próxima quarta-feira (6), pela Libertadores.

O camisa 11 do Fluminense destacou que a derrota dói, mas que não há tempo para lamentações, pois a equipe precisa focar no próximo desafio. Ele expressou a esperança de que as coisas melhorem nos próximos dias, tanto no setor defensivo quanto no ofensivo, para que o time possa apresentar um desempenho mais consistente e competitivo nas próximas partidas.

O jogador também reforçou a importância de jogar com mais intensidade e determinação, características essenciais para se destacar em competições de alto nível como a Libertadores





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