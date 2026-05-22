Sari condenado a sete anos em regime inicial fechado por morte de filho

A Seção Criminal do TJPE decidiu rejeitar o recurso da defesa de Sari, que pedia a redução da pena de sete anos em regime inicial fechado para seis anos em regime semiaberto. Sari está responsável pelo menino Miguel Otávio Santana da Silva, de apenas cinco anos, quando ele morreu após cair do nono andar de um prédio conhecido como ‘Torres Gêmeas’ no bairro São José, em Recife.

A Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco decidiu, nesta quinta-feira (21), rejeitar o recurso da defesa de Sari , que pedia a redução da pena de sete anos em regime inicial fechado para seis anos em regime semiaberto.

Durante o julgamento, o advogado Jailson Rocha, que representa Mirtes Renata Santana de Souza, mãe de Miguel, defendeu que fosse mantida a pena de sete anos em regime inicial fechado, determinada no julgamento realizado no dia 8 de novembro de 2023. Já a defesa argumentou que a pena deveria ser reduzida para seis anos em regime semiaberto, sob a justificativa de que entre os onze desembargadores que participaram da sessão, o relator do recurso, desembargador Evandro Magalhães, votou por manter a pena, acompanhado por outros quatro integrantes do TJPE.

Sari ainda pode recorrer com Recurso Especial para o STJ e Recurso Extraordinário para o STF, além de permanecer com o direito de recorrer em liberdade, já que esse julgamento específico não tratou nem alterou essa condição. Sari está responsável pelo menino Miguel Otávio Santana da Silva, de apenas cinco anos, quando ele morreu após cair do nono andar de um prédio conhecido como ‘Torres Gêmeas’ no bairro São José, em Recife, em 2 de junho de 2020.

Segundo a investigação da Polícia Civil, a queda ocorreu quando a mãe do menino, que trabalhava como empregada doméstica em um dos apartamentos, teria descido com o cachorro de sua patroa, deixando o garoto lá dentro. Ele aperta outros botões, entra e sai várias vezes, aparentando estar perdido. Por fim, ele desembarca e vai para uma área onde ficam aparelhos de ar-condicionado, de onde caiu de uma altura de cerca de 35 metros e morreu.

Inicialmente, a 1ª Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente de Recife condenou Sari a oito anos e seis meses de reclusão, pena que foi reduzida para sete anos em novembro de 2023





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