Sargento dos EUA preso por lucrar com aposta sobre captura de Maduro

Militar das forças especiais dos EUA é acusado de obter R$ 2 milhões em apostas na plataforma Polymarket, utilizando informações confidenciais sobre a operação de captura do líder venezuelano Nicolás Maduro.

Um escândalo de proporções significativas abalou as forças armadas dos Estados Unidos com a prisão do sargento Gannon Ken Van Dyke, membro das forças especiais envolvido na operação de captura do líder venezuelano Nicolás Maduro .

A acusação formal é de ter lucrado indevidamente com informações privilegiadas, acumulando aproximadamente R$ 2 milhões através de apostas na plataforma Polymarket, especializada em mercados de previsão. A investigação revelou que Van Dyke realizou uma série de 13 apostas entre 27 de dezembro e 2 de janeiro, totalizando um investimento inicial de cerca de US$ 33 mil.

A quantidade de transações sugere uma estratégia deliberada para fragmentar os valores apostados, buscando evitar a detecção de atividades suspeitas por parte das autoridades reguladoras. Após a concretização da captura de Maduro e a consequente obtenção dos lucros, o sargento Van Dyke teria executado uma manobra complexa para ocultar a origem e o destino do dinheiro.

A maior parte dos fundos foi transferida para uma carteira de criptomoedas localizada no exterior, e posteriormente, para uma conta recém-criada em uma corretora online. Essa sequência de movimentações financeiras indica uma tentativa clara de dificultar o rastreamento dos recursos, aproveitando as características de anonimato inerentes às transações com criptomoedas. As criptomoedas, ao serem registradas por meio de endereços digitais e não diretamente vinculadas a identidades pessoais, oferecem um grau de pseudonimato que pode ser explorado para fins ilícitos.

Além disso, a fragmentação dos recursos entre diferentes carteiras e plataformas aumenta a complexidade da investigação, tornando mais difícil a identificação da origem e do destino final do dinheiro. No dia da operação, Van Dyke sacou a maior parte dos ganhos obtidos na Polymarket, intensificando as suspeitas e desencadeando uma investigação aprofundada. Relatos de movimentações financeiras atípicas começaram a circular na imprensa e nas redes sociais, alertando as autoridades para a possibilidade de irregularidades.

A tentativa de Van Dyke de encobrir seus rastros não se limitou à movimentação dos recursos financeiros. Em 6 de janeiro de 2026, ele solicitou a exclusão de sua conta na plataforma Polymarket, alegando falsamente ter perdido o acesso ao seu endereço de e-mail. Simultaneamente, alterou o endereço eletrônico vinculado à sua conta de criptomoedas para um novo endereço, criado semanas antes e registrado em nome de terceiros.

Apesar de todos os esforços para ocultar sua identidade e a origem dos fundos, o sargento norte-americano foi descoberto pelas autoridades. A movimentação atípica de recursos gerou suspeitas imediatas no mercado de previsões, levando a uma investigação minuciosa que culminou em sua detenção sob a acusação de uso de informações confidenciais para obter ganhos financeiros ilícitos.

Todd Blanche, procurador-geral interino do FBI, enfatizou a gravidade da conduta de Van Dyke, afirmando que os membros das forças armadas têm acesso a informações confidenciais para cumprir suas missões de forma segura e eficaz, e são estritamente proibidos de utilizar esses dados para benefício pessoal. O sargento agora enfrenta três acusações de violação da Lei de Bolsa de Mercadorias, cada uma com uma pena máxima de até 10 anos de prisão, além de acusações de fraude eletrônica (com pena máxima de até 20 anos) e transação monetária ilegal (com pena máxima de até 10 anos).

Este caso serve como um alerta sobre os riscos de abuso de informações privilegiadas e a importância da integridade e da ética no serviço público





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Maduro EUA Aposta Polymarket Corrupção

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sargento da Polícia Militar é morto a tiros em tentativa de assalto no RioPolicial de 52 anos, com 25 anos de serviço, foi baleado em Ramos, Zona Norte do Rio, durante uma tentativa de assalto e não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar lamentou a perda.

Read more »

Sargento dos EUA preso por apostar na captura de MaduroUm sargento das forças especiais dos EUA foi preso por lucrar com informações privilegiadas sobre a captura do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro, através de apostas na plataforma Polymarket. Ele obteve um lucro de mais de US$ 400 mil.

Read more »

EUA prendem soldado por supostamente apostar na operação contra MaduroSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

EUA prendem soldado que lucrou R$ 2 milhões ao apostar em prisão de MaduroO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Militar dos EUA preso por lucrar com aposta sobre captura de MaduroUm sargento das Forças Especiais dos EUA foi preso por usar informações confidenciais para apostar no mercado de previsões Polymarket sobre a captura do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro, obtendo um lucro de aproximadamente R$ 2 milhões. O caso levanta preocupações sobre o uso de informação privilegiada em mercados de previsão e a necessidade de regulamentação.

Read more »

Soldado que apostou na captura de Maduro é solto sob fiança nos EUASiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »